Amerikansk underrättelsetjänst varnar för att Israel sannolikt kommer att genomföra ett förebyggande angrepp mot Irans kärnprogram före mitten av året, rapporterar Washington Post, med hänvisning till flera underrättelserapporter.

Ett sådant angrepp skulle enligt rapporterna försena Irans kärnprogram med veckor eller månader, samtidigt som det skulle öka spänningarna i regionen och riskera en bredare konflikt. Dessa bedömningar baseras på underrättelser från slutet av Bidens administration och början av Trumps administration, enligt tidningen.

Vita huset avböjde att kommentera. Washington Post rapporterar att även den israeliska regeringen, CIA, Försvarsunderrättelsebyrån och Office of the Director of National Intelligence avstod från att kommentera.

Brian Hughes, talesperson för Vita husets nationella säkerhetsråd, berättade för tidningen att president Donald Trump "inte kommer att tillåta Iran att skaffa ett kärnvapen."

"Även om han föredrar att förhandla fram en fredlig lösning på USA:s långvariga problem med det iranska regimen, kommer han inte att vänta på obestämd tid om Iran inte är villigt att förhandla, och det snart," sa Hughes till tidningen.

Den mest omfattande av underrättelserapporterna kom i början av januari och producerades av underrättelsedirektoratet för Joint Chiefs of Staff och Försvarsunderrättelsebyrån, enligt Washington Post. Rapporten varnade för att Israel sannolikt skulle försöka attackera Irans kärnanläggningar i Fordow och Natanz.

Nuvarande och tidigare amerikanska tjänstemän med insyn i underrättelserna uppgav att Israel anser att deras bombning av Iran i oktober försvagade Irans luftförsvar och lämnade landet sårbart för ytterligare attacker, rapporterade tidningen utan att namnge källorna.

Underrättelserapporterna beskrev två möjliga angreppsplaner, där båda skulle innebära att USA bistår med lufttankning och underrättelsestöd, enligt Washington Post.

Trump sa i en intervju med Fox News som sändes i måndags att han föredrar att nå en överenskommelse med Iran för att förhindra att de skaffar ett kärnvapen. Han uttryckte också att han tror att Iran föredrar en överenskommelse framför en väpnad konflikt.

"Alla tror att Israel, med vår hjälp eller vårt godkännande, kommer att gå in och bomba sönder dem. Jag skulle föredra att det inte händer," sa Trump.

USA under president Barack Obama och europeiska allierade förhandlade fram ett avtal med Iran för att stoppa deras kärnprogram. Men Trump, under sin första mandatperiod och uppmuntrad av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, drog USA ur det historiska avtalet och återinförde sanktioner mot Teheran 2018.

Iran har sedan dess återupptagit sitt kärnprogram och anrikar uran, enligt FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA).

Iran, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har mötts i Genève för att försöka hitta en väg tillbaka till kärntekniska förhandlingar, berättade Irans utrikesminister Abbas Araqchi för iransk statlig TV i januari.