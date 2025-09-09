TEKNIK
Den svenska telekom-jätten Ericsson har beslutat att varsla omkring 100 teknisktanställda i Kanada som en del av företagets globala strategi att minska kostnader och konsolidera verksamheten.
FILE PHOTO: Logo of Ericsson / Reuters
9 september 2025

De som berörs är framför allt tekniker och supportpersonal inom nätverksdrift, inklusive medarbetare vid tekniska centre och den kanadensiska enheten för hanterade nätverkstjänster. Många av dem arbetade tidigare på Rogers Communications – de övergick till Ericsson under ett helautomatiserat serviceavtal i april, med erbjudande om avgång eller fortsatt anställning. Närmare hälften accepterade erbjudandet, medan omkring 200 personer senare ansökte om att bilda facklig enhet under Federal Labour Board. Denna ansökan är fortfarande under behandling. 

Enligt fackliga företrädare är det särskilt känsligt att hela 37 av de anställda som fick sina jobb nedlagda hade anslutit sig till fackliga förberedelser först veckan innan – vilket stärker kritiken mot timingen av övertagandet. 

Skäl och process

Anställda informerades tidigt på måndagen och erbjuds nu avgångsvederlag samt stöd vid jobbsökande. Deras sista arbetsdag kommer att vara 31 oktober

Ericsson menar att nedskärningen är en del av en övergripande omstrukturering av hanterade nätverkstjänster, där den kanadensiska enhetens verksamhet ska integreras med den globala infrastrukturen med standardiserade verktyg, processer och globala skalekonomier. Detaljer om var tjänsterna flyttas eller vilka globala centra som tar över är dock inte offentliggjorda. 

Bakgrund: Fortsatt nedkurs för 5G-investeringar

Detta sker samtidigt som Ericsson fortsatt möter ett minskat investeringsklimat globalt – särskilt i Nordamerika – där efterfrågan på 5G-utrustning har avtagit. Företaget har sedan tidigare annonserat omfattande nedskärningar, bland annat i Sverige (cirka 1 200 anställda) och planerade tidigare ett globalt bortfall av 8 500 tjänster. 

Trots omstruktureringarna visar Ericssons andra kvartal för 2025 ett rörelseresultat före omstruktureringskostnader på 7 miljarder kronor, vilket är en stark återhämtning från förlusten på 11,9 miljarder kronor samma period året innan – och överträffade analytikernas förväntningar. 

