De som berörs är framför allt tekniker och supportpersonal inom nätverksdrift, inklusive medarbetare vid tekniska centre och den kanadensiska enheten för hanterade nätverkstjänster. Många av dem arbetade tidigare på Rogers Communications – de övergick till Ericsson under ett helautomatiserat serviceavtal i april, med erbjudande om avgång eller fortsatt anställning. Närmare hälften accepterade erbjudandet, medan omkring 200 personer senare ansökte om att bilda facklig enhet under Federal Labour Board. Denna ansökan är fortfarande under behandling.

Enligt fackliga företrädare är det särskilt känsligt att hela 37 av de anställda som fick sina jobb nedlagda hade anslutit sig till fackliga förberedelser först veckan innan – vilket stärker kritiken mot timingen av övertagandet.

Skäl och process

Anställda informerades tidigt på måndagen och erbjuds nu avgångsvederlag samt stöd vid jobbsökande. Deras sista arbetsdag kommer att vara 31 oktober.