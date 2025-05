Den palestinska aktivisten Mohsen Mahdawi, som frigavs från amerikansk migrationsförvar förra månaden, har tagit examen från Columbia University.

Mahdawi, som har ett grönt kort och arresterades av agenter från US Immigration and Customs Enforcement (ICE) under en medborgarskapsintervju den 14 april som en del av en insats mot studentdemonstranter, frigavs efter ett beslut av en distriktsdomare i Vermont den 30 april.

Flera studenter jublade för Mahdawi när han gick över scenen iförd en keffiyeh i måndags.

Mahdawi, som tog en kandidatexamen i filosofi från Columbias School of General Studies, deltog senare i en vaka utanför Columbias portar där han höll upp ett foto av sin klasskamrat Mahmoud Khalil, som fortfarande sitter i federal förvar.

"Varken Trump-administrationen, Columbia University eller någon makt i världen kommer att stoppa oss från att vara och fortsätta vara människor," sade han till folkmassan.

Ett brev som kräver Mahdawis utvisning, undertecknat av utrikesminister Marco Rubio, anklagar honom för att ha använt hotfull retorik mot pro-israeliska åskådare vid protester. En video från november 2023 som CBS News fått tag på visar dock Mahdawi leda ramsor mot en demonstrant som gjort en antisemitiskt kommentar.

Mahdawi har inte dömts för några brott.

Undertryckande av pro-palestinska röster

Hans frihetsberövande var en del av en rad verkställande åtgärder från Trump-administrationen för att deportera utländska medborgare som ansågs ha "fientliga attityder" mot USA, inklusive en insats mot vad han kallade antisemitism, vilket resulterade i utvisning av utländska studenter som deltog i pro-palestinska protester på campus.

Den 8 mars arresterades Khalil, som ledde de pro-palestinska protesterna vid Columbia University förra våren. Trump hyllade hans arrestering och sade att det var den "första av många".

Några dagar efter Khalils arrestering blev Trumps påstående verklighet när en annan pro-palestinsk student, Badar Khan Suri, en indisk forskare vid Georgetown University, arresterades. Hans advokat sade att han arresterades på grund av sin frus palestinska identitet.

Efter Suris arrestering gick myndigheterna efter ytterligare en pro-palestinsk student, Momodou Taal, och bad honom att överlämna sig själv.

Den 25 mars sade Yunseo Chung, en student vid Columbia University, att hon stämde Trump-administrationen för att stoppa sin utvisning från USA på grund av sitt deltagande i en pro-palestinsk protest förra våren.

Även den 25 mars kidnappades Rumeysa Ozturk, som är doktorand vid Tufts University, mitt på ljusa dagen av amerikanska myndigheter för att ha kritiserat Israels våld i Gaza.