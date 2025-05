Trump och Musks kontroversiella federala avgångsprogram skapar oro bland arbetstagare

Washington, DC —

I en betydande utveckling som påverkar federala anställda har Trump-administrationens kontroversiella avgångsprogram lett till utbredd osäkerhet och oro bland arbetstagare. Medan tidsfristen för att acceptera programmet närmar sig, befinner sig anställda som Emily, en federal arbetstagare, vid ett kritiskt vägskäl. De står inför valet att antingen säga upp sig och få garanterad lön fram till den 30 september eller riskera uppsägning. Många kämpar med konsekvenserna av detta unika initiativ som drivs av president Donald Trump och hans rådgivare, miljardären Elon Musk.

Ett svårt val för federala anställda

Emily, som talade med TRT World under pseudonym, uttryckte sin dilemma och sa: "Jag väntar och ser. Några kollegor som planerade att sluta har redan tagit erbjudandet, men många är tveksamma." Denna känsla delas av Rubel, en annan federal anställd, som noterade att medan vissa som närmar sig pension har accepterat avgången, är många hoppfulla att pågående juridiska utmaningar kan förändra programmets öde.

Enligt Vita huset har över 65 000 federala arbetstagare—vilket representerar mer än tre procent av den totala arbetsstyrkan—accepterat avgångserbjudandena sedan initiativet tillkännagavs. Programmet, som först introducerades den 28 januari, ger cirka 2,3 miljoner federala anställda möjligheten att säga upp sig samtidigt som de behåller full lön och förmåner fram till slutet av september.

Förlängd tidsfrist mitt i juridiska utmaningar

Ursprungligen satt till den 6 februari, förlängdes tidsfristen för att acceptera avgången till den 10 februari efter ett domstolsbeslut från District Court of Massachusetts. E-postmeddelandet "Fork in the Road", som skickades via U.S. Office of Personnel Management (OPM), har blivit en central punkt för kontrovers, eftersom det beskriver villkoren för avgången och de förutsättningar under vilka anställda måste fatta sitt beslut.

Avgångsprogrammet, som utesluter militär personal, anställda vid U.S. Postal Service och de i kritiska roller relaterade till nationell säkerhet, har av administrationen framställts som ett nödvändigt steg för att effektivisera statliga verksamheter. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt betonade att skattebetalarna förtjänar en arbetsstyrka som är närvarande och produktiv, och sa: "Om de inte vill arbeta på kontoret och bidra till att göra Amerika stort igen, är de fria att välja en annan karriärväg."

Juridiska strider och fackligt motstånd

Avgångsinitiativet har inte gått obestritt. Tre fackföreningar, med stöd av 20 demokratiska justitieministrar, har lämnat in en stämning och hävdar att programmet är olagligt. De menar att erbjudandet om "uppskjuten uppsägning" utgör ett "olagligt ultimatum" som tvingar federala arbetstagare att säga upp sig under hot om massuppsägningar. Kritiker har också påpekat att programmet saknar nödvändig kongressfinansiering och inte ger tillräckliga garantier för dess genomförande.

Som svar hävdar regeringens jurister att Trump har den juridiska befogenheten att godkänna federala avgångsprogram. De argumenterar för att ytterligare förseningar i programmet kan leda till betydande störningar och orättvisor inom den federala arbetsstyrkan. DOJ-advokaten Joshua E. Gardner betonade de potentiella konsekvenserna av att förlänga tidsfristen för acceptans och varnade för att det kan skapa osäkerhet i ett program som många anställda redan har valt att delta i.

Insatserna för federala arbetstagare

Medan den juridiska striden pågår hänger ödet för federala anställda som Emily och Rubel i balans. Distriktsdomare George O'Toole i Boston ska höra argument om programmets laglighet. Hans beslut kan antingen stoppa initiativet, tillåta det att fortsätta eller ge ytterligare en tillfällig paus, vilket förlänger tidsfristen för anställda att fatta sitt beslut.

Utgången av detta fall kommer inte bara att påverka livet för tusentals federala arbetstagare utan också sätta ett prejudikat för hur statliga omstruktureringsinitiativ genomförs i framtiden. Medan klockan tickar ner till tidsfristen fortsätter spänningen bland federala anställda att öka, och många väntar nervöst på domstolens beslut.

Skrivet av Baba Umar, TRT World Executive Producer