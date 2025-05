Hat-tal i Indien riktat mot landets religiösa minoriteter ökade "drastiskt" under 2024, enligt en amerikansk tankesmedja.

Denna oroande ökning var "djupt sammanflätad med de ideologiska ambitionerna hos det styrande Bharatiya Janata Party (BJP) och den bredare hindunationalistiska rörelsen", enligt en rapport från India Hate Lab (IHL) som publicerades i måndags.

India Hate Lab är en del av det Washington-baserade Center for the Study of Organized Hate (CSOH), en ideell tankesmedja.

Under Indiens hårt omstridda nationella val förra året anklagade kritiker och medborgarrättsgrupper premiärminister Narendra Modi och hans hindunationalistiska BJP för att ha intensifierat retoriken mot muslimer till en aldrig tidigare skådad nivå under sin kampanj, i ett försök att mobilisera den hinduiska majoriteten.

Vid sina valmöten kallade Modi muslimer för "infiltratörer" och hävdade att det största oppositionspartiet, Kongresspartiet, skulle omfördela nationens rikedomar till muslimer om de vann.

Modi vann en tredje mandatperiod i juni men tvingades bilda en koalitionsregering efter en oväntad valförlust. BJP lyckades inte vinna en absolut majoritet för första gången på ett decennium.

Den hindunationalistiska retoriken från BJP har gjort Indiens muslimska befolkning på över 220 miljoner alltmer orolig för sin framtid.

"Antalet hat-tal riktade mot religiösa minoriteter ökade från 668 år 2023 till 1 165 år 2024, vilket motsvarar en häpnadsväckande ökning på 74,4 procent," enligt IHL:s rapport.

Rapporten tillade att "det faktum att 2024 var ett valår... spelade en avgörande roll i att forma mönstren för hat-tal."

Enligt rapporten riktades 98,5 procent av hat-tal mot muslimer, och mer än två tredjedelar av dessa inträffade i delstater som styrs av BJP eller dess allierade.

Mer än 450 hat-tal hölls av BJP-ledare, där Modi själv stod för 63 av dem, enligt rapporten.

BJP svarade inte på en begäran om kommentar inför rapportens publicering.

"Muslimer, i synnerhet, framställdes som ett existentiellt hot mot hinduer och den indiska nationen," står det i rapporten.

Den mest oroande ökningen var i tal som förespråkade förstörelse av religiösa platser, enligt rapporten.

Hinduiska supremacister har intensifierat sina krav på att ta över religiösa platser från muslimer.

Detta eskalerade efter att Modi invigde ett storslaget tempel tillägnat guden Ram inför förra årets val, byggt på platsen för en århundraden gammal moské som förstördes av en mobb med kopplingar till BJP.

Facebook, YouTube och X var de främsta plattformarna för spridning, enligt IHL:s analys.

IHL uppgav att 266 "anti-minoritets hat-tal från seniora BJP-ledare" under valen samtidigt sändes via YouTube, Facebook och X genom partiets och dess ledares officiella konton.