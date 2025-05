Mark Carneys signatur pryder redan Kanadas valuta. Nu är han på väg att sätta sitt avtryck på landets politik.

Han har aldrig haft ett offentligt ämbete. Men i en häpnadsväckande karriärutveckling har Carney – tidigare centralbankschef, global finansprofil och klimatförespråkare – valts till ledare för Kanadas liberala parti. På mindre än två månader i politiken har han positionerat sig som landets 24:e premiärminister, efterträdande Justin Trudeau.

Vid 59 års ålder representerar Carney arketypen för en modern teknokrat: en karriärbankir med en tydlig globalistisk bakgrund. En sann Davos-man, vars världsbild formats av högfinansens korridorer och policymakingens elitkretsar – mer ifrågasatta i Washington idag, men djupt rotade i Kanadas institutionella DNA.

Carneys väg till makten var allt annat än konventionell. Han tog examen magna cum laude från Harvard 1988 och började arbeta på Goldman Sachs, där han tillbringade flera år i den globala finansens högtrycksmiljö. Men något drog honom bort.

1991 lämnade han Wall Street och begav sig till Oxford, där han fördjupade sig i ekonomisk teori. Inom fyra år hade han tagit både en masterexamen och en doktorsexamen – vilket skärpte den intellektuella skärpa som senare skulle definiera hans karriär.

Carney klättrade inte bara i finansvärlden – han skrev om spelreglerna. Som chef för Kanadas centralbank hjälpte han landet att navigera genom den globala finanskrisen 2008 och fick beröm för sitt lugna ledarskap. Sedan kom samtalet från London.

2013 skrev Carney historia som den första icke-brittiska chefen för Bank of England på dess 300-åriga existens – en kanadensare som plötsligt satt i hjärtat av Storbritanniens finansiella imperium. Den brittiska pressen kallade honom för en "rockstjärnebankir", en etikett som följde honom när han reste mellan Davos-möten, klimatkonferenser och slutna möten med världsledare.

Nu kliver Carney in i en annan sorts turbulens – politikens obarmhärtiga värld. Som Kanadas nästa premiärminister står han inför utmaningar som ett hotande handelskrig lett av USA:s president Donald Trump, hot om annektering och ett förväntat federalt val.

Kanadas styrande liberala parti valde honom till ledare i söndags med en jordskredsseger på 85,9 procents stöd, enligt AP. Många menar att Carney har en unik möjlighet att bryta med avgående premiärminister Justin Trudeaus pro-israeliska hållning och omorientera Kanadas politik kring mänskliga rättigheter och internationell rätt i Gaza. Fredsgruppen Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) har uppmanat den tillträdande premiärministern att agera beslutsamt i Palestinafrågan.

Carney ersätter Trudeau (vid makten sedan 2015), som meddelade sin avgång i januari men förblir premiärminister tills hans efterträdare svärs in inom de närmaste dagarna.

Carney förväntas utlysa ett val inom de kommande dagarna eller veckorna, mitt i Trumps omfattande hot om tullar. Han kan dock välja att sitta kvar till den 20 oktober 2025, då nästa allmänna val är planerat.

"Vi bad inte om denna strid. Men kanadensare är alltid redo när någon annan kastar handskarna," sade Carney efter att ha blivit vald till nästa ledare för Kanadas liberala parti. "Amerikanerna ska inte missta sig – i handel, precis som i hockey, kommer Kanada att vinna."

Carney sade att Kanada kommer att behålla sina inledande vedergällningstullar tills "amerikanerna visar oss respekt." Den nya premiärministern har tidigare navigerat genom kriser som chef för Bank of Canada och som den första icke-brittiska chefen för Bank of England 2013.

Trumps handelskrig och hans prat om att göra Kanada till USA:s 51:a delstat har upprört kanadensare, som nu buar ut den amerikanska nationalsången vid NHL- och NBA-matcher. Vissa avbokar resor söderut, och många undviker att köpa amerikanska varor när det är möjligt.

Den ökande kanadensiska nationalismen har stärkt det liberala partiets chanser i ett parlamentsval, och partiets stöd har förbättrats i opinionsmätningar. "Amerikanerna vill ha våra resurser, vårt vatten, vårt land, vårt land. Tänk på det. Om de lyckas skulle de förstöra vår livsstil," sade Carney. "I Amerika är sjukvård en stor affär. I Kanada är det en rättighet."

Carney fortsatte: "Amerika är en smältdegel. Kanada är en mosaik. Amerika är inte Kanada. Och Kanada kommer aldrig, någonsin att bli en del av Amerika på något sätt."

Efter decennier av bilateral stabilitet förväntas valet av Kanadas nästa ledare nu fokusera på vem som är bäst rustad att hantera relationerna med USA.

"Det här är mörka dagar, mörka dagar orsakade av ett land vi inte längre kan lita på," sade Carney. "Vi måste hålla ihop under de tuffa dagarna som väntar."

Trump har skjutit upp 25-procentiga tullar på många varor från Kanada och Mexiko i en månad, mitt i utbredd oro för ett bredare handelskrig. Men han har hotat med andra tullar på stål, aluminium, mejeriprodukter och andra varor.

I måndags började Ontario, Kanadas mest folkrika provins, ta ut 25 procent mer för elektricitet till 1,5 miljoner amerikaner som svar på Trumps handelskrig.

En nation i ett avgörande ögonblick

Carney fick stöd från flera ministrar och parlamentsledamöter sedan han tillkännagav sin kandidatur i januari. Trudeau erbjöd tidigare att göra honom till finansminister. Carney har sagt att även den tidigare konservativa premiärministern Stephen Harper erbjöd honom samma roll.

2020 började han arbeta som FN:s särskilda sändebud för klimatåtgärder och finans. Den andra toppkandidaten för Liberala partiets ledarskap var den tidigare vice premiärministern Chrystia Freeland, som endast fick 8 % av rösterna.

Trudeau berättade för Freeland i december att han inte längre ville ha henne som finansminister, men att hon kunde förbli vice premiärminister och ansvarig för relationerna mellan USA och Kanada. Freeland avgick kort därefter och släppte ett skarpt brev om regeringen, vilket blev droppen för Trudeau.

Antingen kommer Carney att utlysa ett val inom de kommande dagarna eller veckorna, eller så kan oppositionspartierna i parlamentet tvinga fram ett med en misstroendeomröstning senare denna månad. Trudeau har uppmanat liberala anhängare att engagera sig.

"Detta är ett nationellt avgörande ögonblick. Demokrati är ingen självklarhet. Frihet är ingen självklarhet. Inte ens Kanada är en självklarhet," sade Trudeau.