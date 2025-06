All verksamhet vid Bazan Groups oljeraffinaderi i Haifa Bay, norra Israel, har stoppats efter en iransk missilattack under natten som dödade tre personer.

Attacken orsakade omfattande skador på anläggningens elinfrastruktur, meddelade företaget på måndagen.

I ett uttalande till Tel Aviv-börsen, citerat av The Times of Israel, sade Bazan Group: "Som ett resultat av skadorna på anläggningarna har kraftverket skadats allvarligt, och därför har alla raffinaderiets och dotterbolagens anläggningar stängts ned."

Företaget tillade att det samarbetar med Israel Electric Corporation för att återställa strömförsörjningen till platsen.

Enligt The Times of Israel träffade iranska missiler Bazan-raffinaderikomplexet sent på söndagen och skadade både pipelines och överföringsledningar. Även om företaget uppgav att oljeproduktionen fortsatte, bekräftade det att andra verksamheter hade stoppats.

Attacken inträffade mitt i ökade regionala spänningar efter israeliska flyganfall mot flera mål i Iran i fredags, inklusive militära och nukleära anläggningar. Teheran svarade med missilangrepp mot israeliskt territorium.

Israels myndigheter uppgav att minst 24 personer har dödats och hundratals skadats i iranska attacker sedan i fredags.

Iran rapporterade å sin sida att minst 224 personer har dödats och över 1 000 skadats i israeliska attacker.