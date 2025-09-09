Kina är redo att stärka den strategiska kommunikationen med Nordkorea, meddelade Kinas president Xi Jinping till Nordkoreas ledare Kim Jong-un i ett gratulationsmeddelande med anledning av 77-årsdagen av Nordkoreas grundande, rapporterade kinesiska statliga medier.
Kina är villigt att upprätthålla nära samarbete med Nordkorea för regional och global fred och utveckling, framgick det av Xis meddelande enligt den officiella nyhetsbyrån Xinhua.
Xi uttryckte att Peking är redo att ”förstärka den strategiska kommunikationen, upprätthålla nära utbyten och samarbete med Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK) och arbeta tillsammans för att främja vänskapen mellan Kina och DPRK,” rapporterade den statliga nyhetsbyrån.
Xi betonade de två ländernas gemensamma ”socialistiska sak” och uppmanade båda sidor att göra större insatser för ”fred och utveckling” i regionen och världen i stort.
Diplomatiska förbindelser
Efter befrielsen av Koreahalvön från japanskt styre i slutet av andra världskriget upprättades ett kommunistiskt styre i den norra delen.
En ny Högsta folkförsamling valdes i augusti 1948, och den 3 september antogs en ny konstitution.
DPRK utropades officiellt den 9 september 1948 med Kim Il Sung som dess första premiärminister.
De två nationerna markerar i år 76-årsjubileet av sina diplomatiska förbindelser.
Kim reste till Peking med sitt specialtåg förra veckan för att delta i en massiv kinesisk militärparad tillsammans med Xi och Rysslands Vladimir Putin.
Kim lovade att stadigt utveckla relationerna med Kina under ett toppmöte med Xi i Peking förra torsdagen, en dag efter att Kina höll sin största militärparad.