Kina är redo att stärka den strategiska kommunikationen med Nordkorea, meddelade Kinas president Xi Jinping till Nordkoreas ledare Kim Jong-un i ett gratulationsmeddelande med anledning av 77-årsdagen av Nordkoreas grundande, rapporterade kinesiska statliga medier.

Kina är villigt att upprätthålla nära samarbete med Nordkorea för regional och global fred och utveckling, framgick det av Xis meddelande enligt den officiella nyhetsbyrån Xinhua.

Xi uttryckte att Peking är redo att ”förstärka den strategiska kommunikationen, upprätthålla nära utbyten och samarbete med Demokratiska Folkrepubliken Korea (DPRK) och arbeta tillsammans för att främja vänskapen mellan Kina och DPRK,” rapporterade den statliga nyhetsbyrån.

Xi betonade de två ländernas gemensamma ”socialistiska sak” och uppmanade båda sidor att göra större insatser för ”fred och utveckling” i regionen och världen i stort.

Diplomatiska förbindelser

Efter befrielsen av Koreahalvön från japanskt styre i slutet av andra världskriget upprättades ett kommunistiskt styre i den norra delen.