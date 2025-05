Miljardären Elon Musk, som leder USA:s president Donald Trumps insatser för att minska den federala regeringen, gav en uppdatering om arbetet och meddelade att de arbetar för att stänga ner den amerikanska biståndsmyndigheten USAID.

Musk, som också är VD för Tesla och SpaceX, diskuterade Department of Government Efficiency (DOGE) under ett samtal på sociala medier på måndagen via plattformen X, som han också äger. Trump har utsett Musk att leda en panel för att minska federala kostnader.

Samtalet, som inkluderade den tidigare republikanska presidentkandidaten Vivek Ramaswamy och den republikanska senatorn Joni Ernst, inleddes med att Musk sa att de arbetar för att stänga ner United States Agency for International Development (USAID).

"Det är bortom räddning," sa Musk och tillade att president Trump håller med om att myndigheten bör stängas ner.

På söndagen rapporterade Reuters att Trump-administrationen avskedade två högt uppsatta säkerhetstjänstemän vid USAID under helgen efter att de försökt stoppa representanter från Musks Department of Government Efficiency (DOGE) från att få tillgång till begränsade delar av byggnaden, enligt tre källor.

USAID är världens största enskilda biståndsgivare. Under budgetåret 2023 delade USA ut 72 miljarder dollar i bistånd globalt till allt från kvinnors hälsa i konfliktzoner till tillgång till rent vatten, behandlingar mot HIV/AIDS, energisäkerhet och antikorruptionsarbete. Myndigheten stod för 42 procent av all humanitär hjälp som FN spårade under 2024.

Detta samtal ägde rum samtidigt som oro växer kring Musks tillgång till det amerikanska finansdepartementets system, vilket först rapporterades av New York Times. Systemet hanterar över 6 biljoner dollar årligen i betalningar för federala myndigheter och innehåller personlig information om miljontals amerikaner som får socialförsäkringsutbetalningar, skatteåterbäringar och andra statliga betalningar.

"Grovt maktmissbruk"

Demokraten Peter Welch, medlem av senatens finanskommitté, krävde förklaringar till varför Musk fått tillgång till betalningssystemet och vad Welch beskrev som skattebetalarnas känsliga data.

"Det är ett grovt maktmissbruk av en icke-vald byråkrat och visar att pengar kan köpa makt i Trumps Vita hus," sa Welch i ett mejlat uttalande.

Musk har Trumps stöd. På frågan om Musk gör ett bra jobb på söndagen svarade Trump jakande. "Han är en stor kostnadsbesparare. Ibland håller vi inte med honom och vi kommer inte att gå dit han vill. Men jag tycker att han gör ett fantastiskt jobb. Han är en smart kille. Mycket smart. Och han är väldigt engagerad i att minska vår federala budget."

Musks team har fått tillgång till eller kontroll över flera statliga system. Reuters rapporterade på fredagen att Musks medarbetare, som ansvarar för att driva den amerikanska personalmyndigheten, har låst ut karriärtjänstemän från datasystem som innehåller personlig information om miljontals federala anställda, enligt två myndighetstjänstemän.

Musk har snabbt installerat allierade vid myndigheten som är känd som Office of Personnel Management. Ett team som inkluderar nuvarande och tidigare anställda hos Musk tog kontroll över OPM den 20 januari, samma dag som Trump tillträdde, enligt källorna.

Sedan han tillträdde för 11 dagar sedan har Trump påbörjat en massiv omstrukturering av regeringen, avskedat och marginaliserat hundratals tjänstemän i sina första steg mot att minska byråkratin och installera fler lojala medarbetare.