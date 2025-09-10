VÄRLDEN
2 min läsning
Sverige köper polskt luftförsvarssystem för 320 miljoner dollar
Sverige har ingått ett avtal om att förvärva det polska luftvärnssystemet Piorun (man-portable air-defense system, MANPADS).
Sverige köper polskt luftförsvarssystem för 320 miljoner dollar
Polska soldater med sitt bärbara luftförsvarssystem (2017) / TRTSVENSKA
10 september 2025

Affären som är värd omkring 3 miljarder kronor — motsvarande cirka $320 miljoner, enligt rapporter, tecknats mellan FMV och den polska tillverkaren MESKO/PGZ, är en del av regeringens bredare satsning på att snabbt stärka landets luftförsvarsförmåga. 

Piorun är en stridsproven kortdistansrobot avsedd för bärbart bruk och ska ingå i materielen för flera luftvärnsföretag inom arméns brigader — en lösning som ger snabb, decentraliserad skyddsförmåga mot fientliga flyg- och drönarhot. Systemet har uppmärksammats internationellt som ett kostnadseffektivt och beprövat komplement till tyngre system som Patriot och NASAMS. 

Bakgrund och varför affären gjordes

Beslutet kommer i kölvattnet av ett accelererat europeiskt uppsving i försvarsanslag efter Rysslands invasion av Ukraina och följer Sveriges tidigare inköp av tunga luftvärnssystem från Tyskland. Regeringen har betonat att kort- och medeldistanslösningar behövs för att täcka många operativa luckor — särskilt för att skydda rörliga enheter, viktiga knutpunkter och batterier mot kryssningsrobotar, drönare och taktiska flygningar. 

Vad innehåller kontraktet?

Rekommenderad

Exakta volymer och leveranstidpunkter offentliggörs i begränsad omfattning av säkerhetsskäl, men rapporteringen talar om anskaffning för fem luftvärnsföretag i armén samt materielpaket som inkluderar robotsystem, sikten och utbildning av svensk personal. FMV uppger att snabb upphandling och samarbete med etablerade europeiska leverantörer var avgörande för att skynda på leveranserna. 

Internationell kontext och politisk betydelse

Affären ska ses i ljuset av en bredare europeisk trend där länder kombinerar tunga, dyra system (för längre räckvidd) med fler, lätta och snabba lösningar nära frontlinjen. För Sverige innebär Piorun-köpet att landet får fler verkningsbara alternativ för att skydda markstyrkor och kritisk infrastruktur, samtidigt som man stärker interoperabiliteten med NATO-partner som redan använder liknande system. Beslutet har välkomnats av försvarspolitiker som menar att det snabbar upp reell försvarseffekt i en tid av hög beredskap. 

Reaktioner och frågor

Militära experter noterar att MANPADS är effektiva mot vissa hot men har begränsad räckvidd jämfört med fasta luftvärnsbatterier — vilket innebär att köpet bör ses som ett komplement snarare än en ersättning för större system. Vissa kommentatorer påpekar också att export- och kontrollregler för missiler gör att logistiken kring underhåll och ammunition blir politiskt känslig. Frågor återstår även om kostnadsbilden i förhållande till andra alternativ samt hur snabbt systemen kan nå full operativ förmåga i svenska förband. 

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us