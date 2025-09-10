Affären som är värd omkring 3 miljarder kronor — motsvarande cirka $320 miljoner, enligt rapporter, tecknats mellan FMV och den polska tillverkaren MESKO/PGZ, är en del av regeringens bredare satsning på att snabbt stärka landets luftförsvarsförmåga.

Piorun är en stridsproven kortdistansrobot avsedd för bärbart bruk och ska ingå i materielen för flera luftvärnsföretag inom arméns brigader — en lösning som ger snabb, decentraliserad skyddsförmåga mot fientliga flyg- och drönarhot. Systemet har uppmärksammats internationellt som ett kostnadseffektivt och beprövat komplement till tyngre system som Patriot och NASAMS.

Bakgrund och varför affären gjordes

Beslutet kommer i kölvattnet av ett accelererat europeiskt uppsving i försvarsanslag efter Rysslands invasion av Ukraina och följer Sveriges tidigare inköp av tunga luftvärnssystem från Tyskland. Regeringen har betonat att kort- och medeldistanslösningar behövs för att täcka många operativa luckor — särskilt för att skydda rörliga enheter, viktiga knutpunkter och batterier mot kryssningsrobotar, drönare och taktiska flygningar.

Vad innehåller kontraktet?