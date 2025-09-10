Affären som är värd omkring 3 miljarder kronor — motsvarande cirka $320 miljoner, enligt rapporter, tecknats mellan FMV och den polska tillverkaren MESKO/PGZ, är en del av regeringens bredare satsning på att snabbt stärka landets luftförsvarsförmåga.
Piorun är en stridsproven kortdistansrobot avsedd för bärbart bruk och ska ingå i materielen för flera luftvärnsföretag inom arméns brigader — en lösning som ger snabb, decentraliserad skyddsförmåga mot fientliga flyg- och drönarhot. Systemet har uppmärksammats internationellt som ett kostnadseffektivt och beprövat komplement till tyngre system som Patriot och NASAMS.
Bakgrund och varför affären gjordes
Beslutet kommer i kölvattnet av ett accelererat europeiskt uppsving i försvarsanslag efter Rysslands invasion av Ukraina och följer Sveriges tidigare inköp av tunga luftvärnssystem från Tyskland. Regeringen har betonat att kort- och medeldistanslösningar behövs för att täcka många operativa luckor — särskilt för att skydda rörliga enheter, viktiga knutpunkter och batterier mot kryssningsrobotar, drönare och taktiska flygningar.
Vad innehåller kontraktet?
Exakta volymer och leveranstidpunkter offentliggörs i begränsad omfattning av säkerhetsskäl, men rapporteringen talar om anskaffning för fem luftvärnsföretag i armén samt materielpaket som inkluderar robotsystem, sikten och utbildning av svensk personal. FMV uppger att snabb upphandling och samarbete med etablerade europeiska leverantörer var avgörande för att skynda på leveranserna.
Internationell kontext och politisk betydelse
Affären ska ses i ljuset av en bredare europeisk trend där länder kombinerar tunga, dyra system (för längre räckvidd) med fler, lätta och snabba lösningar nära frontlinjen. För Sverige innebär Piorun-köpet att landet får fler verkningsbara alternativ för att skydda markstyrkor och kritisk infrastruktur, samtidigt som man stärker interoperabiliteten med NATO-partner som redan använder liknande system. Beslutet har välkomnats av försvarspolitiker som menar att det snabbar upp reell försvarseffekt i en tid av hög beredskap.
Reaktioner och frågor
Militära experter noterar att MANPADS är effektiva mot vissa hot men har begränsad räckvidd jämfört med fasta luftvärnsbatterier — vilket innebär att köpet bör ses som ett komplement snarare än en ersättning för större system. Vissa kommentatorer påpekar också att export- och kontrollregler för missiler gör att logistiken kring underhåll och ammunition blir politiskt känslig. Frågor återstår även om kostnadsbilden i förhållande till andra alternativ samt hur snabbt systemen kan nå full operativ förmåga i svenska förband.