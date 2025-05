Adidas annullerade nyligen palestinska Bella Hadid från sin nya sneakerskampanj, drog bilder av modellen från sina annonser, böjde sig för påtryckningar från den israeliska regeringen och pro-israeliska grupper i USA.

Hadid är en högljudd motståndare till den israeliska ockupationen av Palestina och har upprepade gånger uttalat sig mot dödandet av oskyldiga civila i Gaza mitt i Israels pågående krig mot enklaven, som har krävt över 40 000 människors liv.

I annonserna som visades på höga skyltar i byggnader i New York City och på sneakerjättarnas konton i sociala medier, fotograferades den palestinsk-amerikanska modellen iförd Adidas nylanserade retrosneakers SL72.

Det ursprungliga paret, en del av Adidas 'SL' (Super Light)-linje, designades för att ge idrottare ett alternativ för mindre viktade sneakers under OS i München 1972.

Under mega sport evenemanget i Västtyskland, en räd mot det israeliska lagets kvarter av den palestinska Black September-gruppen, som involverade en strid med polisen, dödades elva israeler. Fem palestinier och en tysk officer dödades också under konfrontationen.

Israeliska kritiker var snabba med att påpeka historien om dessa sneakers och hävdade att Adidas val av Hadid som ansiktet utåt för kampanjen var antisemitiskt och "till och med utan tvekan avsiktligt", en korrelation som tydligen drogs baserat på supermodellens åsikter mot Israels förödande krig på Gaza.

Bella Hadid en konstant måltavla

Det är inte första gången supermodellen står i centrum för anklagelser om antisemitism.

2021, när Hadid sjöng med "Från floden till havet, Palestina kommer att vara fritt" på sin Instagram Live, Israels officiella konto på X, då känd som Twitter, anklagade henne för att förespråka om att kasta "judar i havet" ”.

"När kändisar som Bella Hadid förespråkar för att kasta judar i havet, förespråkar de för avskaffandet av den judiska staten", lyder tweeten.

Efter kontroversen om sneaker reklamen beskrev samma konto Hadid som "en halvpalestinsk modell som har en historia av att sprida antisemitism och uppmanar till våld mot israeler och judar". "Hon och hennes far främjar ofta blodförtal och antisemitiska konspirationer mot judar", tillade det israeliska inlägget och taggade Adidas med ett frågetecken.

Hadid har också varit måltavla för pro-israeliska organisationer.

“Att låta henne lansera en sko som hedrar ett OS där så mycket judiskt blod spilldes är bara sjukt,” säger Sacha Roytman, chef för Combat Anti-Semitism Movement.

Adidas nazistiska förflutna

Skojättens eget mörka förflutna är dock väldokumenterat, särskilt dess kopplingar till Hitlers nazistparti.

Många tyska idrottare bar Adidas Dassler-skor under de olympiska spelen i Berlin 1936, organiserade av Hitlers nazistregim, för att göra en poäng av arisk atletisk överlägsenhet gentemot världen.

Vid den tiden var medgrundarna av varumärket, bröderna Adi och Rudi, båda medlemmar av det nazistiska partiet som undertecknade sina brev med "Heil Hitler", enligt "Sneaker Wars" av Barbara Smit, som citeras i en artikel av Time Magazine.

Under andra världskriget upphörde bröderna Dassler sin sneaker produktionsverksamhet för att använda fabriken åt tillverkningen av Panzerchreck (Tank Terror) – ett pansarvärnsvapen designat för att utplåna allierade stridsvagnar.

Adidas har hittills hållit tyst om sina tidigare band till nazistpartiet. På sin officiella hemsida nämner sportklädesföretaget inte sin historia före 1949, året då det blev officiellt.

Den kostsamma tvisten med Kanye West

Det multinationella företagets band till Nazityskland blev också föremål för granskning redan 2022 efter att det avslutade sitt partnerskap med den världsberömda rapparen Kanye West på grund av hans antisemitiska kommentarer, en anklagelse som han erkände till. West, som numera går under namnet Ye, fick hård kritik för att ha twittrat, "I'm going death con 3 On JEWISH PEOPLE ... Ni har lekt med mig och försökt svartlista alla som motsätter sig er agenda", i oktober 2022.

Adidas sa att dess avbrott av banden med West kostade företaget 246 dollar under årets första kvartal, och dess totala intäkter minskade med 1 procent.

I mars 2024 sa Adidas att de donerade eller planerar att ge bort mer än 150 miljoner dollar till grupper som bekämpar antisemitism från försäljningen av de redan producerade lager av Yeezy-sneakers designade av West.

Men vissa kritiker ansåg att reaktionen var "för långsam" och påpekade att företaget utförde detta efter två veckor.

Markerad som "avsiktlig" när Bella Hadids annons rullades ut anklagade många Adidas för att företaget inte har "lärt sig av tidigare misstag", medan andra hävdade att kampanjen var så "beräknad och perfekt antisemitisk att det är svårt att tro att det var ett oskyldigt misstag".

Hadid har sedan dess enligt uppgifter anlitat advokater för att stämma Adidas för brist på offentligt ansvar. Enligt källor som citeras av den amerikanska underhållning webbplatsen TMZ sa hon att företaget "ledde en grym och skadlig kampanj."

Adidas svarade på kritiken för annonserna genom att säga att de "gjorde ett oavsiktligt misstag".

"Vi är medvetna om att kopplingar har skapats till tragiska historiska händelser - även om dessa är helt oavsiktliga - och vi ber om ursäkt för eventuell upprördhet som orsakats", sa företaget i ett uttalande och tillkännagav att det "reviderar resten av kampanjen".

"Vi ber också om ursäkt till våra partners, Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé och andra, för eventuell negativ påverkan på dem, och vi reviderar kampanjen", avslutades uttalandet.

En stat som anklagas för folkmord

Kontroversen om Bella Hadid annonskampanjen kommer vid en tidpunkt då Israel står anklagat för folkmord av den internationella domstolen.

Israeliska tjänstemäns retorik under hela landets förödande krig mot Gaza har gjort anspelningar på etnisk rensning, några av dem kommer från israeliska beslutsfattare, inklusive president Isaac Herzog, premiärminister Benjamin Netanyahu och andra extremistiska ministrar i den högerextrema regeringen.

Den 9 oktober, två dagar efter Israels krig mot Gaza efter Hamas gränsöverskridande operation på enklaven, sa Israels försvarsminister Yoav Gallant: "Vi kämpar mot mänskliga djur", när han tillkännagav en "fullständig belägring" av den belägrade enklaven, och bekräftade att israeliska myndigheter skulle skära elektricitet och förhindra mat och bränsle från att komma in i territoriet.

Israels president Isaac Herzog sa: "Det finns inga oskyldiga civila i Gaza," den 14 oktober. Två veckor senare citerade Israels premiärminister Netanyahu en vers från bibeln efter att ha sagt att Israel inte skulle gå med på en vapenvila i Gaza.

"Du måste komma ihåg vad Amalek har gjort mot dig, säger vår heliga bibel," sa Netanyahu och tillade, "Vi minns, och vi kämpar ... våra soldater är en del av ett arv av judiska krigare som går tillbaka 3 000 år."

Nu på sin tionde månad har Israels krig mot Gaza hittills ryckt upp över 2 miljoner palestinier från sina hem, dödat mer än 39 000 – majoriteten av dem kvinnor och barn – och skadat över 90 000 andra.

Kritik mot folkmord eller antisemitism?

Israels krig mot Gaza har återupplivat den långa debatten om definitionen av antisemitism och huruvida kritik mot Israel är ett antijudiskt hattal.

Netanyahu har upprepade gånger anklagat kritiker av Israel eller hans politik för antisemitism sedan den 7 oktober, och använt eldig retorik för att jämföra dem med nazisterna, vilket vissa hävdar riskerar att försvaga på termens betydelse.

Bella Hadid är bara en av de många som har fått största delen av dessa anklagelser, som motståndare till Israels agerande i den palestinska enklaven.

"Inte all kritik mot Israel är antisemitisk," sa Tom Segev, en israelisk historiker, till nyhetsbyrån AP.

"I det ögonblick du säger att det är antisemitiskt hat ... tar du bort all legitimitet från kritiken och försöker krossa debatten."