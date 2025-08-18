18 augusti 2025
Den 113 år gamla kyrkan i Kiruna kommer att påbörja en två dagar lång flytt till en ny plats tre kilometer bort, eftersom marken sjunker till följd av utvidgningen av världens största underjordiska järnmalmsgruva, vilket har tvingat stora delar av den svenska arktiska staden att flytta.
Byggnaden, som utsetts till Sveriges vackraste hus, är 40 meter bred och ska transporteras på lastbilar efter ett års förberedande arbete, inklusive vägförstoring. Flytten av kyrkan är en del av ett större stadsomvandlingsprojekt som redan innefattat flytten av flera viktiga byggnader, bland annat brandstationen och hemmet till stadens grundare.