Historisk kyrka i Sverige flyttas för att ge plats åt järnmalmsgruva i Kiruna
Kyrkan, som byggdes 1912 och är målad i traditionellt rött trä, flyttas nu som en viktig milstolpe i det tre decennier långa projektet att flytta Kirunas stadskärna till en säkrare plats.
Kiruna Kyrka flyttas 18 augusti 2025 / TRTSVENSKA
18 augusti 2025

Den 113 år gamla kyrkan i Kiruna kommer att påbörja en två dagar lång flytt till en ny plats tre kilometer bort, eftersom marken sjunker till följd av utvidgningen av världens största underjordiska järnmalmsgruva, vilket har tvingat stora delar av den svenska arktiska staden att flytta.

Byggnaden, som utsetts till Sveriges vackraste hus, är 40 meter bred och ska transporteras på lastbilar efter ett års förberedande arbete, inklusive vägförstoring. Flytten av kyrkan är en del av ett större stadsomvandlingsprojekt som redan innefattat flytten av flera viktiga byggnader, bland annat brandstationen och hemmet till stadens grundare.

