Indiska oppositionsledamöter ifrågasatte premiärminister Narendra Modis regering och krävde på torsdagen en diskussion i parlamentet om vad de beskrev som dålig behandling av 104 indiska immigranter som deporterats av USA.

Ett amerikanskt militärflygplan som transporterade immigranterna landade på onsdagen i den sikhiska heliga staden Amritsar i delstaten Punjab, som en del av president Donald Trumps immigrationsagenda.

Alla immigranter, med undantag för barn, var handfängslade under flygresan, rapporterade tidningarna The Times of India och The Indian Express, med hänvisning till anonyma tjänstemän i Punjab som uppgav att de hade talat med de deporterade.

De deporterade genomgick timslånga kontroller på Amritsars flygplats innan polisen eskorterade dem ut i små grupper i polisfordon. Reuters kunde inte tala med immigranterna.

En del av dem flögs vidare med ett reguljärflyg till Ahmedabad i delstaten Gujarat på torsdagen, närmare deras hem, enligt en polis som inte ville bli identifierad eftersom han inte var behörig att tala med media.

De eskorterades ut från Ahmedabads flygplats av säkerhetspersonal, enligt ett vittne från Reuters. De flesta av de andra kommer från Punjab eller den angränsande delstaten Haryana, har polisen uppgett.

"Rapporter har framkommit om att dessa individer varit fastkedjade och behandlats på ett förnedrande sätt under deportationsprocessen, vilket väcker allvarliga frågor om deras mänskliga värdighet och rättigheter," sade oppositionsledamoten från Kongresspartiet, Gaurav Gogoi, i ett meddelande till underhusets generalsekreterare.

Regeringens svar

I ett separat meddelande från en annan kongresspartilagstiftare uppmanade Manickam Tagore Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar att göra ett omedelbart uttalande i parlamentet som klargör den hindunationalistiska Modi-regeringens ståndpunkt och åtgärder som vidtagits för att ta itu med frågan.

Det indiska utrikesdepartementet och USA:s ambassad svarade inte omedelbart på förfrågningar om kommentarer.

Båda kamrarna i parlamentet ajournerades på torsdagen när oppositionens lagstiftare ropade slagord och krävde ett regeringssvar.

Migration har varit bland nyckelfrågorna som diskuterats av Indien och USA sedan Trump tillträdde förra månaden och förväntas också komma upp under Trumps samtal med Modi.

Även om indiska immigranter har deporterats av tidigare amerikanska administrationer, var det första gången Washington använde ett militärt flygplan för att göra det. Det var också den längsta destinationen för sådana flygningar med militära flygplan.

Trump-administrationen har i allt högre grad vänt sig till militären för att hjälpa till att genomföra sin immigrationsagenda, genom att använda militära flygplan för att deportera migranter och öppna militärbaser för att hysa dem.

New Delhi har sagt att de kommer att ta tillbaka sådana illegala invandrare efter att ha verifierat deras uppgifter.