USA:s president Donald Trumps förslag att ta över Gaza och förflytta palestinier till andra platser påminner om ett tidigare uttalande från hans svärson Jared Kushner om det potentiella värdet av ”strandnära fastigheter” i området.

Kushner, som tidigare var rådgivare åt Trump, föreslog förra året att Israel borde avlägsna palestinier från Gaza medan de ”röjer upp” området. ”Det jag skulle försöka göra om jag var Israel just nu är att bara schakta något i Negev. Jag skulle försöka flytta folk dit. (...) Så att ni kan gå in och avsluta jobbet,” sa han i en intervju med Middle East Initiative, ett program vid Harvard Universitys Kennedy School of Government.

Kushner menade att Gazas strandnära fastigheter kunde vara mycket värdefulla och föreslog att Israel skulle ”flytta ut folket” via Rafah-gränsövergången till Egypten eller Negevöknen ”med rätt diplomati” och sedan ”städa upp” området.

Kushner var en av Trumps seniora utrikespolitiska rådgivare under hans första mandatperiod mellan 2017 och 2021.

’Århundradets avtal’

Under Trumps första mandatperiod kallades Kushner för ”arkitekten” bakom det så kallade ”århundradets avtal” och spelade en central roll i normaliseringen av Israels relationer med Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan.

Charles Kushner, hans far, nominerades nyligen av Trump till USA:s ambassadör i Frankrike. Han är också känd för sin nära relation med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Sedan den 25 januari har Trump upprepade gånger föreslagit att palestinier i Gaza borde tas emot av regionala arabländer som Egypten och Jordanien, en idé som både arabländerna och palestinska ledare har avvisat.

Under en presskonferens med Netanyahu på tisdagen sa USA:s president att USA kommer att ”ta över” Gaza och bosätta palestinier på andra platser under en extraordinär utvecklingsplan som han hävdade kunde förvandla området till ”Mellanösterns Riviera.”

Hans förslag möttes av omfattande fördömanden från palestinier, arabländer och många andra nationer världen över, inklusive Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Trumps förslag att flytta palestinier i Gaza kom först efter att ett eldupphöravtal trädde i kraft i området den 19 januari, vilket avbröt Israels folkmordskrig som dödat över 47 500 palestinier och lämnat området i ruiner.