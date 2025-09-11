POLITIK
Svenska regeringen presenterar stödpaket på 8 miljarder kronor till företag inför valåret 2026
Den svenska regeringen har tillkännagett ett omfattande stödpaket på motsvarande 747 miljoner dollar, drygt 8 miljarder kronor, riktat till företag i hela landet.
Satsningen kommer bara månader före riksdagsvalet 2026 och lyfts fram som ett sätt att både stärka näringslivet och skapa nya arbetstillfällen i en tid av ekonomisk osäkerhet.

Fokus på små och medelstora företag

En betydande del av paketet är öronmärkt för små och medelstora företag, som enligt regeringen utgör ryggraden i den svenska ekonomin. Stödet ska bland annat bestå av:

  • Skattelättnader för företag som anställer unga och långtidsarbetslösa.

  • Ökade investeringsbidrag till gröna och digitala omställningar.

  • Utökade garantier för exportföretag som påverkas av det osäkra globala handelsklimatet.

Regeringen: “Ett nödvändigt steg”

Statsminister Ulf Kristersson (M) beskrev satsningen som ett nödvändigt steg för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft.

Svenska företag behöver långsiktiga villkor för att kunna växa och investera. Med det här paketet stärker vi jobben, företagen och framtidstron, sade Kristersson på en presskonferens i Rosenbad.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) betonade att satsningen finansieras inom ramen för statens budgetutrymme och inte ska öka underskotten. Hon framhöll även att stödet ska kombineras med krav på effektivisering och hållbarhet.

Valet närmar sig

Stödpaketet kommer samtidigt som regeringen pressas av stigande arbetslöshet bland unga, ökade kostnader för den gröna omställningen och en kontinuerligt ökande försvarsbudget, inklusive support paket till Ukraina. Med mindre än ett år kvar till valet blir allt detta mer centralt i den ekonomiska debatten – en debatt som lär bli allt mer intensiv under hösten.

