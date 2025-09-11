Statsminister Ulf Kristersson (M) beskrev satsningen som ett nödvändigt steg för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft.

– Svenska företag behöver långsiktiga villkor för att kunna växa och investera. Med det här paketet stärker vi jobben, företagen och framtidstron, sade Kristersson på en presskonferens i Rosenbad.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) betonade att satsningen finansieras inom ramen för statens budgetutrymme och inte ska öka underskotten. Hon framhöll även att stödet ska kombineras med krav på effektivisering och hållbarhet.

Valet närmar sig

Stödpaketet kommer samtidigt som regeringen pressas av stigande arbetslöshet bland unga, ökade kostnader för den gröna omställningen och en kontinuerligt ökande försvarsbudget, inklusive support paket till Ukraina. Med mindre än ett år kvar till valet blir allt detta mer centralt i den ekonomiska debatten – en debatt som lär bli allt mer intensiv under hösten.