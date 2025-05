Under flera månader har Georgiens styrande parti, Georgian Dream, mött ihärdig kritik från västmakter för sin lag om 'utländskt inflytande'. Europeiska unionen, USA och den inhemska pro-västliga oppositionen fördömde lagstiftningen som ett rysk-inspirerat försök att kväva det civila samhället och anklagade regeringen för att närma sig Moskvas auktoritära taktik.

Men i ett diplomatiskt drag med stor effekt meddelade Georgian Dream tidigare denna månad att de skulle ersätta den kontroversiella lagen med en ord-för-ord-kopia av USA:s Foreign Agents Registration Act (FARA). Detta oväntade drag har förvirrat västerländska kritiker som ständigt anklagar det styrande partiet för auktoritära tendenser och för att luta sig mot Ryssland. Om den nya lagen speglar USA:s egen lag om 'utländska agenter', hur kan väst fortsätta att fördöma den utan att avslöja sina egna dubbla standarder?

Lagen som utlöste kontroversen

I maj 2024 antog Georgiens parlament lagen Lagen om transparens av utländskt inflytande, som kräver att icke-statliga organisationer (NGO:er) och mediekanaler som får över 20 procent av sin finansiering från utländska källor registrerar sig som 'organisationer som främjar en utländsk makts intressen'.

Denna lagstiftning mötte omfattande kritik från västländer, som jämförde den med Rysslands lag om 'utländska agenter' från 2012 och uttryckte oro över potentiell inskränkning av det civila samhället och mediefriheten. Kritiker hävdade att lagen syftade till att tysta oppositionen och kontrollera narrativ som var ogynnsamma för den georgiska regeringen.

Genom att kalla den för Georgiens ryska lag varnade västerländska kritiker för att den kunde äventyra Tbilisis väg mot EU-medlemskap, medan USA fördömde den som Kreml-inspirerad. Ironiskt nog införde Washington även visumrestriktioner mot georgiska tjänstemän på grund av lagen.

Hur tillämpas FARA i USA?

FARA, som först infördes 1938, kräver att individer och organisationer som bedriver politiska aktiviteter på uppdrag av utländska enheter registrerar sig hos USA:s justitiedepartement. Även om den ursprungligen riktades mot nazistisk propaganda har FARA under åren tillämpats selektivt, ofta mot utländska medieorganisationer, lobbyfirmor och politiska konsulter.

På senare år har FARA använts för att granska individer och organisationer med kopplingar till stater som Ryssland, Kina och länder i Mellanöstern. Samtidigt som väst ofta kritiserat Georgiens lag om 'utländska agenter' för att påstås rikta sig mot medier, är det anmärkningsvärt att USA också har tillämpat FARA på utländska medieorganisationer, särskilt de från Ryssland och Kina.

Denna selektiva tillämpning av FARA på utländska medier som är kritiska till västerländska politiska narrativ väcker frågor om potentiella dubbla standarder i USA:s tillämpning av lagen.

Hur kommer lagen att fungera i Georgien?

Georgian Dream-partiet hävdar att syftet med deras lag om 'utländskt inflytande' är att säkerställa transparens, precis som FARA påstås göra i USA – som ofta kallas världens första demokrati. Med tanke på precedensfallet i USA kan Georgiens FARA-baserade lag införa liknande krav på utlämnande för utlandsfinansierade NGO:er, lobbygrupper och vissa medieorganisationer.

Möjliga mål inkluderar:

Västfinansierade NGO:er : Grupper som får betydande finansiering från USA och EU kan möta ökad granskning.

Utländskt stödda oppositionsmedier : Pro-västliga medier som får utländskt ekonomiskt stöd kan klassificeras som utländska agenter.

Politiska konsulter med utländska band: Utländskt finansierade enheter som rådgiver politiska grupper om val och styrning kan behöva registrera sig.

Genom att anta FARAs exakta formulering lägger Georgien effektivt tillbaka bördan på sina västerländska kritiker – om de accepterar FARA som en legitim lag, varför skulle en ordagrann version vara oacceptabel i Georgien?

Västländer med lagar om 'utländskt inflytande'

Det är värt att notera att flera andra västländer, inklusive EU, Kanada, Australien, Tyskland, Frankrike och Belgien, har liknande lagar som kräver utlämnande av utländskt inflytande på inhemska politiska processer, även om deras omfattning och tillämpning varierar. I Storbritannien övervägs för närvarande en FARA-liknande lag om 'utländskt inflytande'.

Europeiska unionen: EU:s Transparency Register, som inrättades 2011, syftar till att öka transparensen genom att spåra individer och organisationer, inklusive utländska regeringar, lobbyister och NGO:er som försöker påverka EU:s beslutsfattande. Även om det är frivilligt arbetar EU för att göra det obligatoriskt, vilket ger insyn i vem som påverkar politiken, deras syften och ekonomiska resurser.

Australien: Foreign Influence Transparency Scheme (FITS), som infördes 2018, kräver att individer och enheter som bedriver vissa politiska eller statliga aktiviteter på uppdrag av utländska regeringar eller enheter registrerar sig.

Kanada: I maj 2024 föreslog den kanadensiska regeringen Foreign Influence Transparency and Accountability Act (FITAA), som skulle kräva att individer och enheter som engagerar sig med utländska huvudmän registrerar sina arrangemang och avslöjar aktiviteter som påverkar regerings- eller politiska processer. Detta förslag bygger på Kanadas befintliga Lobbying Act, som funnits sedan 2008 och kräver registrering av lobbyister, inklusive de som lobbar för utländska regeringar, även om den skiljer sig från FARA i sin omfattning och tillämpning.

Tyskland: Lobbying Register (infört 2022) kräver att lobbyister, inklusive de som representerar utländska intressen, registrerar sig och avslöjar sina aktiviteter.

Frankrike: Transparency, the Fight Against Corruption, and the Modernisation of Economic Life Law (2016) innehåller bestämmelser för att avslöja utländskt inflytande på politiska processer, även om den är mer fokuserad på lobbying och intressekonflikter.

Belgien: Belgian Lobbying Law kräver att lobbyister, inklusive de som agerar på uppdrag av utländska enheter, registrerar sig för att öka transparensen i den politiska sfären.

Storbritannien: Foreign Influence Registration Scheme (föreslagen, ännu inte fullt genomförd) syftar till att kräva registrering av utländska agenter, liknande FARA.

Västs dilemma

Västerländska regeringar befinner sig nu i en besvärlig position. Om de fortsätter att kritisera Georgiens lag om 'utländskt inflytande' riskerar de att avslöja dubbelmoralen i sina egna rättssystem. Om de accepterar Georgiens drag förlorar de en viktig påtryckningspunkt mot det styrande Georgian Dream-partiet.

EU:s utrikespolitiska chef Kaja Kallas har redan fördömt åtgärden och varnat för att den 'undergräver yttrandefriheten och det civila samhället'.

Men hennes uttalande undvek att nämna att liknande regleringar finns i USA och andra västerländska demokratier. När spänningarna stiger förblir Georgiens politiska framtid och dess ambitioner för EU-medlemskap osäkra. En sak är dock klar: Georgian Dream-partiet har vänt på steken mot sina västerländska kritiker, och de kommande månaderna kommer att pröva deras demokratiska principers konsekvens.

Skrivet av Abhishek G Bhaya, TRT World Senior Redaktör