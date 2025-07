Republikanerna i USA har godkänt president Donald Trumps plan att dra in 9 miljarder dollar i finansiering för bistånd och offentlig radio och tv, och lovade att detta bara är början på kongressens bredare ansträngningar att minska den federala budgeten.

Nedskärningarna utgör dock bara en liten del av de årliga besparingar på 1 biljon dollar som teknikmiljardären och tidigare Trump-donatorn Elon Musk hade lovat att hitta innan han i maj lämnade sin roll som ledare för federala kostnadsbesparingar.

Men republikanerna – som nyligen antog en inrikespolitisk lagstiftning som förväntas öka USA:s skuld med mer än 3 biljoner dollar – menade att omröstningen hedrade Trumps vallöfte om att få kontroll över de skenande utgifterna.

"President Trump och republikanerna i representanthuset lovade ekonomiskt ansvar och effektivitet i regeringen," sade talmannen Mike Johnson i ett uttalande på fredagen strax efter omröstningen.

"Idag levererar vi återigen på det löftet."

Båda kamrarna i kongressen kontrolleras av republikanerna, vilket innebar att en huvudsakligen partilinjeomröstning i representanthuset med 216 röster mot 213, strax efter midnatt, var tillräcklig för att godkänna det senatspassade förslaget.

Lagförslaget går nu vidare till Vita huset för att undertecknas av Trump, som hyllade sina anhängare i representanthuset.

"REPUBLIKANER HAR FÖRSÖKT GÖRA DETTA I 40 ÅR OCH MISSLYCKATS... MEN INTE NU LÄNGRE. DETTA ÄR STORT!!!" skrev han på Truth Social.

De flesta av nedskärningarna riktar sig mot program för länder som drabbats av sjukdomar, krig och naturkatastrofer. Men beslutet innebär också att 1,1 miljarder dollar som Corporation for Public Broadcasting skulle ha fått under de kommande två åren dras in.

Konservativa menar att finansieringen – som främst går till över 1 500 lokala offentliga radio- och tv-stationer samt till public service-aktörer som NPR och PBS – är onödig och har finansierat partisk rapportering.

Lagförslaget innehöll ursprungligen nedskärningar på 400 miljoner dollar för ett globalt AIDS-program som har krediterats för att ha räddat 26 miljoner liv, men den finansieringen räddades av ett uppror från moderata republikaner.

'Mörk dag'

Omröstningen var en seger för Trump och de sparsamhetsinriktade republikanerna som vill stödja uppdraget för det så kallade Department of Government Efficiency (DOGE), som lanserades av Musk när Trump kom till makten, för radikala besparingar.

Kongressen hade redan godkänt pengarna som nu dras tillbaka, och demokraterna beskrev lagförslaget som ett svek mot den tvåpartiska budgetprocessen.

De fruktar att Trumps seger banar väg för fler "rescinderingar" som avbryter redan överenskomna utgifter.

"Istället för att skydda det amerikanska folkets hälsa, säkerhet och välbefinnande har republikanerna i representanthuset återigen godkänt Donald Trumps extrema och hänsynslösa lagstiftning om indragningar," sade minoritetsledaren Hakeem Jeffries i ett gemensamt uttalande med andra ledande demokrater.

Republikanerna behöver några demokratiska röster för att hålla regeringen finansierad efter september, och minoritetspartiet hade hotat att överge alla planer på samarbete om DOGE-nedskärningarna gick igenom.

Jeffries och andra demokrater antydde detta på fredagen.

"Kvällens omröstning... gör det tydligt att republikanerna i representanthuset är fast beslutna att driva landet mot en smärtsam regeringsnedstängning senare i år," sade de i uttalandet.

Även om de är i minoritet har demokraterna inflytande i budgetförhandlingar eftersom en budgetöverenskommelse skulle behöva minst 60 röster i den 100-medlemmarsstarka senaten, och republikanerna har bara 53 platser.

Senatens minoritetsledare Chuck Schumer kallade det "en mörk dag för alla amerikaner som är beroende av offentlig radio och tv under översvämningar, orkaner, tornados och andra katastrofer."