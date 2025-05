No Other Land, en dokumentär skapad av ett palestinsk-israeliskt kollektiv, vann Oscar för bästa dokumentärfilm i söndags och riktade global uppmärksamhet mot våldet och förstörelsen som drabbar palestinsk mark på grund av israeliska bosättare och deras väpnade styrkor.

Filmen hade redan fått betydande erkännande och vann priset för bästa dokumentär vid den 74:e Berlinale i Tyskland förra året. Den hedrades också i kategorin Panorama Audience Awards, där dess skapare mottog ett kontantpris på 40 000 euro från den tyska tv-kanalen RBB.

Under fem år dokumenterade den palestinske aktivisten Basel Adra förstörelsen av sitt samhälle i Masafer Yatta under israelisk ockupation. Han bildade en oväntad allians med den israeliske journalisten Yuval Abraham, som ville stödja hans sak.

Under sitt tacktal den 25 februari 2024 betonade medregissören Yuval Abraham de djupa ojämlikheterna mellan dem:

“Vi lever i ett system där jag är fri under civillag, medan Basel lever under militärlagar som förstör hans liv och som han inte kan kontrollera. Det finns en annan väg — en politisk lösning utan etnisk överhöghet, med nationella rättigheter för båda våra folk,” sade Abraham.

“Och jag måste säga, medan jag står här, att utrikespolitiken i detta land bidrar till att blockera denna väg,” tillade han.

Basel Adra använde sitt tal för att uppmana Tyskland att ändra sin politik gentemot Israel och Gaza och sade:

“Jag är här och firar detta pris, men det är svårt att fira när tiotusentals människor i Gaza dödas av Israel. Eftersom jag är i Berlin ber jag Tyskland om en sak: respektera FN:s uppmaningar och sluta skicka vapen till Israel.”

Förutom sina framgångar inom filmvärlden tilldelades Adra och Abraham Anna Politkovskaya–Arman Soldin Journalism Courage Prize i Frankrike förra året.

Enligt IMDb har No Other Land vunnit 68 priser och fått 32 nomineringar hittills, inklusive utmärkelser från European Film Awards, BAFTA Awards och Belfast Film Festival.

Krönikör av förstörelse i Masafer Yatta

Filmen ger en rå och ofiltrerad inblick i Israels förtryck av palestinier och kombinerar bilder av rivna hem, personliga arkiv, nyhetsvideor och dialoger mellan israeler och palestinier.

Den visar hur israeliska soldater utför förstörelse som om det vore rutin och avslöjar hur väpnade bosättare, med statligt stöd, agerar organiserat för att driva bort palestinska samhällen.

Filmen, som spelades in under fem år, ger en förstahandsberättelse om livet under ockupation.

Tittarna får se hur israeliska styrkor fyller palestinska vattenbrunnar med cement under förevändning att de saknar tillstånd, skär av vattenledningar och jämnar skolor med marken.

Filmen avslöjar den israeliska militärens olagliga rivningar, palestiniernas dagliga kamp och deras motstånd mot våldet.

Samtidigt utforskar den den osannolika vänskapen mellan Adra och Abraham och visar hur fredlig samexistens skulle kunna vara möjlig i framtiden.

USA undviker att visa dokumentären

Trots att den är den mest inkomstbringande Oscar-nominerade dokumentären har No Other Land haft svårt att få distribution i USA. Stora studior och streamingplattformar har avböjt att ta upp den, och ingen distributör har gått med på en nationell lansering.

Filmens medregissör Yuval Abraham berättade för The New York Times den 19 februari att många i USA har frågat var de kan se den.

Som svar beslutade filmskaparna att ta saken i egna händer och arrangerade en oberoende biografvisning i cirka 100 biografer över hela landet.

Detta sker i en tid då palestinska berättelser alltmer marginaliseras i amerikanska medier.

Bara förra året tog Netflix bort 24 palestinska filmer från sitt arkiv, vilket medvetet tystade palestinska röster.

No Other Lands framgång kommer mot bakgrund av eskalerande israeliskt militärt våld på den ockuperade Västbanken.

Sedan vapenvilan i Gaza har israeliska styrkor dödat dussintals palestinier på Västbanken och fördrivit över 40 000 människor.

Hem för cirka tre miljoner palestinier och över 500 000 israeliska bosättare har Västbanken sett en snabb expansion av bosättningar, särskilt under Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Även om Osloavtalen från 1993 krävde ett stopp för bosättningsbyggandet — som anses olagligt enligt internationell lag — har på varandra följande israeliska regeringar fortsatt att bygga, vilket ytterligare underminerar möjligheten till en tvåstatslösning.

Bosättningsdriften har accelererat under de senaste åren, särskilt efter att Donald Trump tillträdde som president 2017.

Sedan dess har israeliska myndigheter meddelat planer på ännu fler bosättningar, vilket cementerar ockupationen och gör palestinsk statlighet till en alltmer avlägsen möjlighet.