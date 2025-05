USA:s president Donald Trump har lyft fram möjligheterna för ett "rättvist avtal" om handel med Kina, men hans högsta tjänstemän har gett få detaljer om hur Washington kan trappa ner det skadliga tullkriget med Peking.

Trump sa till reportrar på onsdagen att hans land skulle få ett "rättvist avtal med Kina" och tillade att "allt är aktivt" när han fick frågan om Washington för samtal med Peking.

Hur snabbt tullarna kan sänkas "beror på dem", sa Trump och syftade på Peking, samtidigt som han betonade att han har en "mycket bra relation" med Kinas president Xi Jinping och hoppas att de kan nå en överenskommelse.

Trots signaler om att Washington söker ett rättvist avtal är diskussionernas status fortfarande oklar.

På frågan om det finns direkt kontakt mellan USA och Kina om handel svarade Trump: "Varje dag."

Men tidigare på onsdagen sa USA:s finansminister Scott Bessent till reportrar att de två länderna "ännu inte" för samtal om att sänka tullarna.

"Jag tror att båda sidor väntar på att den andra ska ta initiativ," sa han vid ett evenemang i samband med Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten i Washington.

Han tillade att det inte finns något ensidigt erbjudande från Trump om att minska tullarna på kinesiska varor.

'Ett embargo'

Bessent sa att de extremt höga tullarna som båda länderna har infört på varandras varor måste sänkas innan förhandlingar kan äga rum.

"Jag tror inte att någon av sidorna anser att de nuvarande tullnivåerna är hållbara, så jag skulle inte bli förvånad om de sänks på ett ömsesidigt sätt," tillade han vid ett forum arrangerat av Institute of International Finance.

"Detta är motsvarigheten till ett embargo, och ett avbrott i handeln mellan de två länderna gynnar ingen," sa Bessent och betonade att "nedtrappning från båda sidor är möjlig."

Men han hade ingen tidsram för när bilaterala samtal kan äga rum.

"Det är både en välsignelse och en förbannelse att den starkaste relationen är på högsta nivå," sa Bessent och syftade på Trumps relation till sin kinesiska motsvarighet Xi.

Men vid "en eventuell nedtrappning skulle samtalen inte börja på högsta nivå."

Medan Trump snabbt har infört skarpa tullar på olika länder och sektorer har han också varit snabb med att införa vissa undantag – senast en tillfällig lättnad för tekniska produkter som smartphones och verktyg för chipproduktion.

Och han kan utöka undantagen, rapporterade Financial Times på onsdagen, och sa att Trump kan undanta bildelar från vissa tullar på kinesiska importvaror – tillsammans med de på stål och aluminium.

Trump har nyligen höjt "reciproka tullar" på Kina från 84 procent till 125 procent, utöver en 20-procentig tull relaterad till fentanyl som infördes tidigare i år, vilket ger en effektiv tullsats på 145 procent för de flesta varor.

Vissa kinesiska produkter möter ännu högre tullar på grund av ytterligare Section 301-tullar som behandlar orättvisa handelsmetoder, med vissa varor som elbilar som möter upp till 245 procent i totala tullar.

Som svar har Kina infört tullar på upp till 125 procent på amerikanska produkter och begränsat exporten av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande för högteknologiska industrier.

'America first, not America alone'

Tidigare på onsdagen sa Bessent i ett tal att Pekings exportberoende ekonomiska modell är "ohållbar" och "inte bara skadar Kina utan hela världen."

Han betonade USA:s oro över handelsobalanser som Trump-administrationen säger att den hoppas kunna åtgärda genom omfattande tullar.

Men Bessent framhöll att "America first betyder inte America alone."

Han insisterade på att administrationens åtgärder i stort sett är en uppmaning till djupare samarbete och ömsesidig respekt bland handelspartner, samtidigt som han kritiserade andra länders politik som han menade har urholkat amerikansk tillverkning och äventyrat dess säkerhet.