Bolivia går mot en andra omgång i presidentvalet där den centristiska senatorn Rodrigo Paz och den högerorienterade före detta presidenten Jorge "Tuto" Quiroga kommer att mötas, efter ett valresultat som överraskade opinionsundersökningarna inför valet.

Med 90 procent av rösterna från söndagens val räknade meddelade det nationella valrådet (CNE) att Paz hade fått 31 procent av rösterna, medan Quiroga kom tvåa med 27 procent.

Paz, en 57-åring från Kristdemokratiska partiet, är en oväntad favorit. Han är son till den tidigare presidenten Jaime Paz Zamora, som styrde landet mellan 1989 och 1993. Född i Spanien under familjens exil mellan 1964 och 1982, började Paz sin politiska karriär som lagstiftare 2002. Han har senare tjänstgjort som borgmästare och guvernör i sin hemregion Tarija. Paz fick viss uppmärksamhet under kampanjens gång.

Jorge "Tuto" Quiroga, 65, från Alianza Libre-koalitionen, är den andra kandidaten i omgång två. Quiroga, som tidigare har ställt upp i presidentval tre gånger utan framgång, tjänstgjorde som president mellan 2001 och 2002. Han avslutade den tidigare militärdiktatorn Hugo Banzers mandatperiod efter att Banzer avgick på grund av lungcancer.

“Bolivia har visat världen att vi vill leva i en fri nation. Det är en historisk natt,” sade Quiroga vid ett offentligt evenemang efter att de preliminära resultaten tillkännagavs.

Opinionsundersökningarna hade i stor utsträckning förutspått att Samuel Doria Medina, en 66-årig center-höger affärsman, skulle möta Quiroga i den andra omgången. Men Medina, som också har misslyckats i tre tidigare presidentval, slutade på tredje plats. De fem andra kandidaterna i valet, inklusive vänsterkandidaten Andronico Rodriguez, låg långt efter.

Båda kandidaterna som leder valet har lovat att ta avstånd från den statsledda ekonomiska modell som införts av det styrande partiet Rörelse för socialism (MAS). Denna modell, menar vissa bolivianer, är orsaken till landets nuvarande ekonomiska kris, som kännetecknas av brist på amerikanska dollar, stigande levnadskostnader och långvariga bränslebrister på grund av beroendet av import.