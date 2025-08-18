Bolivia går mot en andra omgång i presidentvalet där den centristiska senatorn Rodrigo Paz och den högerorienterade före detta presidenten Jorge "Tuto" Quiroga kommer att mötas, efter ett valresultat som överraskade opinionsundersökningarna inför valet.
Med 90 procent av rösterna från söndagens val räknade meddelade det nationella valrådet (CNE) att Paz hade fått 31 procent av rösterna, medan Quiroga kom tvåa med 27 procent.
Paz, en 57-åring från Kristdemokratiska partiet, är en oväntad favorit. Han är son till den tidigare presidenten Jaime Paz Zamora, som styrde landet mellan 1989 och 1993. Född i Spanien under familjens exil mellan 1964 och 1982, började Paz sin politiska karriär som lagstiftare 2002. Han har senare tjänstgjort som borgmästare och guvernör i sin hemregion Tarija. Paz fick viss uppmärksamhet under kampanjens gång.
Jorge "Tuto" Quiroga, 65, från Alianza Libre-koalitionen, är den andra kandidaten i omgång två. Quiroga, som tidigare har ställt upp i presidentval tre gånger utan framgång, tjänstgjorde som president mellan 2001 och 2002. Han avslutade den tidigare militärdiktatorn Hugo Banzers mandatperiod efter att Banzer avgick på grund av lungcancer.
“Bolivia har visat världen att vi vill leva i en fri nation. Det är en historisk natt,” sade Quiroga vid ett offentligt evenemang efter att de preliminära resultaten tillkännagavs.
Opinionsundersökningarna hade i stor utsträckning förutspått att Samuel Doria Medina, en 66-årig center-höger affärsman, skulle möta Quiroga i den andra omgången. Men Medina, som också har misslyckats i tre tidigare presidentval, slutade på tredje plats. De fem andra kandidaterna i valet, inklusive vänsterkandidaten Andronico Rodriguez, låg långt efter.
Båda kandidaterna som leder valet har lovat att ta avstånd från den statsledda ekonomiska modell som införts av det styrande partiet Rörelse för socialism (MAS). Denna modell, menar vissa bolivianer, är orsaken till landets nuvarande ekonomiska kris, som kännetecknas av brist på amerikanska dollar, stigande levnadskostnader och långvariga bränslebrister på grund av beroendet av import.
En andra valomgång, som var allmänt förväntad eftersom ingen kandidat vann den nödvändiga majoriteten i första omgången, är planerad till den 19 oktober. För att vinna i första omgången behövde en kandidat antingen mer än 50 procent av rösterna eller minst 40 procent med en ledning på 10 procentenheter över tvåan.
Förutom presidenten och vicepresidenten röstade väljarna också för 36 senatorer och 130 deputerade.
Ett val för förändring
Gustavo Flores-Macias, statsvetare vid Cornell University i USA, sade att Pazs sena framgång visade att människor var "trötta på samma kandidater" som ständigt ställer upp för toppjobbet. Flores-Macias kopplade också Pazs framgång till en utbredd aversion i Bolivia mot kandidater med kopplingar till storföretag.
Valet markerar slutet på 20 år av socialistiskt styre, som började 2005 när Evo Morales, en ursprungsbefolkad kokabonde, valdes till president på en radikal antikapitalistisk plattform. Bolivia upplevde mer än ett decennium av stark tillväxt och förbättringar för ursprungsbefolkningen under Morales, som ledde landet från 2006 till 2019.
Men bristande investeringar i prospektering ledde till att gasintäkterna - landets främsta inkomstkälla - kollapsade, vilket urholkade regeringens valutareserver och orsakade brist på importerade bränslen och andra grundläggande varor.
“Vänstern har gjort oss mycket skada. Jag vill ha förändring för landet,” sade Miriam Escobar, en 60-årig pensionär, till AFP efter att ha röstat i La Paz.