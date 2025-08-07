De beskriver bokningen som “omdömeslös och avskyvärd” och anklagar Kneecap för att ha hyllat terrororganisationer, uttryckt antisemitiska slagord och uppmanat till våld mot politiker.

Bakgrunden till ursinnet är att en av bandets medlemmar, Mo Chara, formellt åtalats i Storbritannien för terrorbrott efter att ha visat en Hizbollah-flagga under en konsert. Kneecap förnekar stöd för Hamas eller Hizbollah och menar att deras utsagor ofta tas ur sammanhang; enligt bandet handlar det om satir och överdrift snarare än politiskt ställningstagande.

Kritiken från Göteborg är långt ifrån ensam. Judiska Centralrådet publicerade ett öppet brev där de hävdar att Kneecaps närvaro skulle skapa en hotfull och exkluderande miljö för festivalbesökare med judisk eller israelisk identitet, och strida mot festivalens uttalade värdegrund om nolltolerans mot diskriminering.