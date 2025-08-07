De beskriver bokningen som “omdömeslös och avskyvärd” och anklagar Kneecap för att ha hyllat terrororganisationer, uttryckt antisemitiska slagord och uppmanat till våld mot politiker.
Bakgrunden till ursinnet är att en av bandets medlemmar, Mo Chara, formellt åtalats i Storbritannien för terrorbrott efter att ha visat en Hizbollah-flagga under en konsert. Kneecap förnekar stöd för Hamas eller Hizbollah och menar att deras utsagor ofta tas ur sammanhang; enligt bandet handlar det om satir och överdrift snarare än politiskt ställningstagande.
Kritiken från Göteborg är långt ifrån ensam. Judiska Centralrådet publicerade ett öppet brev där de hävdar att Kneecaps närvaro skulle skapa en hotfull och exkluderande miljö för festivalbesökare med judisk eller israelisk identitet, och strida mot festivalens uttalade värdegrund om nolltolerans mot diskriminering.
Samtidigt finns det oväntat stöd för Kneecap. Nätverket Judiskt Up prop välkomnar bandet till Sverige och varnar för att anklagelser om antisemitism används som ett redskap för censur mot legitim kritik av Israels politik.
Festivalens arrangör Luger har däremot hållit sig försiktigt tyst i debatten. I stället har de kommenterat att de stålsätter sig för konstnärlig frihet: Kneecap har enligt dem tydligt klargjort att de inte stödjer organisationer som anklagas för våld eller extremism, och deras medverkan anses baseras på konstnärliga kvalitéer.
Debatten sustains paralleller mellan yttrandefrihet och ansvar, där frågan om konstnärlig frihet ställs mot solidaritet med utsatta grupper. Kneecap menar själva att deras uttalanden – och reaktionerna – är en distraktion från det egentliga allvaret i Palestina-frågan.