Husiler 7-nji iýulda Gyzyl deňizde gangarylýan ýük gämisine guran hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 6-njy iýulda Beýik Britaniýanyň Deňiz Söwda operasiýalary gullugy, Ýemeniň Hudeýde portunyň 51 mil günorta-günbatarynda bir gämä hüjüm guralandygyny habar berdi.

Materiallarda gäminiň nyşana alynan tapawutly ýerler görkezilýär we ýemenli toparyň agzalarynyň gämä ýaragly hüjüm gurandygy aýdylýar. Husileriň metbugat sekretary Ýahýa Saree hüjümiň “iki sany sürüjisiz gaýyk, bäş sany ballistik we ganatly raketa we 3 sany uçarmansyz howa ulagy” bilen guralandygyny habar berdi.

MarineTraffic-iň habar bermegine görä, Liberiýa baýdagyny göterýän gangarylýan ýük gämisi, wideonyň ahyrynda Gyzyl deňizde dolulygyna batandygyny görüp bolýar.