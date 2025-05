Türkiýeli we pakistanly ýolbaşçylar, Pakistanda 40 blogy öz içine alýan nebit-gaz gözleg işlerine bilelikde gatnaşmak üçin ylalaşyk gazanandyklaryny mälim etdi.

Pakistanyň Nebit ministrligi, sişenbe güni Pakistanyň paýtagty Yslamabatda geçirlen 2025 Pakistan Magdançylyk maga goýum forumynyň çäginde bilelikde nebit-gaz gözleg işleriniň geçirilmegi boýunça şertnama baglaşylandygyny aýan etdi.

Pakistanyň hökümeti fewral aýynda Makran we Induz ýaly 40 blokda nebit-gaz gözleg işleriniň geçirilmegi boýunça tendr açjakdygyny mälim etdi.

Nebit ministrliginiň beýannamasy, “Şol tendr ýurduň energetika pudagy bilen ýakyndan gyzyklanýan daşary ýurtly maýadarlar üçin uly pursatdyr” diýildi.

Pakistanyň Mari Energies Limited, Oil and Gaz Dewelopment Jompany Limited we Pakistan Petroleum Limited firmalary, deňiz tendrine birlikde gatnaşmak üçin Türkiýe nebitleri anonim firmasy TPAO bilen şertnama baglaşdy.

Pakistanyň Nebit ministrliginden berlen beýannamada, “Bu strategik hyzmatdaşlygyň daşary ýurtly maýa goýumlaryň Pakistana getirilmegine we ýurduň deňiz mümkinçilikleriniň ýüze çykarylmagyna we ulanylmagy üçin halkara tehnalogiýalaryň we tejribeleriň paýlaşylmagyna itergi berjekdigine ynanýarys” diýildi.

Gol çekişlik dabarasyna Türkiýäniň Energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar bilen Pakistanyň Nebit ministri Ali Perwaiz Malik gatnaşdy.

Pakistan-Türkiýe hyzmatdaşlygyna uly ynam bildirýändiklerini aýdan Pakistanyň Nebit ministri Ali Perwaiz Malik, hökümetiň bu hyzmatdaşlyga uly goldaw berýändigini belledi.

Türkiýäniň Energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar Yslamabat tarapyndan geçirlen Magdançylyk maýa goýum forumynyň netijeli geçendigini nygtady.