Siriýanyň Al Ihbariýýe teleýaýlymynyň berýän habaryna görä, Ysraýyl, Damaskyň günortasynda ýerleşýän Kiswe şäheriniň golaýyndaky harby merkezlere uçarmansyz howa ulagy bilen guran hüjüminde Siriýanyň harby goşunyndan 6 esgeri öldürdi.
Sişenbe güni berlen habarda, Ysraýyla degişli uçarmansyz howa ulaglarynyň Damaskyň çetki etrapçalarynda Siriýanyň harby goşunyna degişli merkezleri nyşana alandygy nygtaldy.
Başar Asadyň geçen ýylyň dekabr aýynda häkimiýetden çetleşdirilmeginden soň Ysraýylyň Siriýadaky harby merkezlere ýüzlerçe hüjüm gurandygy bellenildi.
Hüjümlerde harby uçarlaryň, raketa ulgamlarynyň we howa goranyş desgalarynyň nyşana alynandygy nygtaldy.
Ysraýyl mundan başgada Siriýa bilen 1974-nji ýylda baglaşylan şertnama garamazdan esgerden saplanan araçäk zolagy ele geçirmek bilen basyp alyşlyk astynda bolan Golan depelerindäki esger sanyny artdyrdy.
25 ýyldan bäri Siriýanyň lideri bolan Asad, dekabr aýynda Russiýa gaçyp gidipdi.
1963-nji ýyldan bäri häkimiýetiň başynda bolan Baas partiýasynyň häkimiýetden çetleşdirilmeginden soň Siriýada ýanwar aýynda Ahmed Şaranyň ýolbaşçylygynda wagtlaýyn hökümet guruldy.