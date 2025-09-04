DÜNÝÄ
1 minut okamak
Resmiler Nigeriýadaky gämi heläkçiliginde azyndan 60 adamyň ýogalandygyny habar berdiler
Nigeriýanyň Niger welaýatynda batan agajyň sütünine süsüp batan gäminiň düzüminde 100-den gowrak adam bardy.
Resmiler Nigeriýadaky gämi heläkçiliginde azyndan 60 adamyň ýogalandygyny habar berdiler
September 4, 2025

Ýerli resmileriň habar bermegine görä Nigeriýanyň demirgazyk sebitiniň merkezindäki Niger welaýatynda, düzüminde 100-den gowrak ýolagçy bolan gäminiň batmagy netijesinde azyndan 60 adam ýogaldy.

Gämi sişenbe güni irden Malale sebitiniň Tungan Sule diýilýän ýerinden Dugga şäherçesine gynanç bildirmek üçin ýola çykypdy. Emma Borgu ýerli dolandyryş sebitindäki Gausawa jemgyýetiniň golaýyndaky suwuň aşagyndaky agaç sütünine süsdi.

Maslahat berilýär

Borgu ýerli dolandyryş sebitiniň başlygy Abdullahi Baba Ara çarşenbe güni "Roýter" habar gullugyna beren beýanatynda:Gämi heläkçiliginde ýogalanlaryň sany 60-a ýetdi” diýip habar berip, 10 adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny we ençeme adamyň dereksiz ýitendigini mälim etdi.

Waka ýerli wagt bilen sagat 11:00 töweregi başdan geçirilipdi. Şagumi sebitiniň başlygy Saadu Inuwa Muhammad wakanyň bolan ýerine gysga wagtyň içinde barandyklaryny belläp: "Gämide 100-den gowrak adam bardy. Derýadan 31 jesedi çykaryp bildik. Gämi hem halas edildi we dikeldildi" diýip belläp, pida bolanlaryň aglabasynyň zenanlardan we çağalardan ybaratdygyny aýtdy. Ýogalan 4 adam sişenbe güni Yslam dinine görä jaýlandy.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us