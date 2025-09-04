Ýerli resmileriň habar bermegine görä Nigeriýanyň demirgazyk sebitiniň merkezindäki Niger welaýatynda, düzüminde 100-den gowrak ýolagçy bolan gäminiň batmagy netijesinde azyndan 60 adam ýogaldy.
Gämi sişenbe güni irden Malale sebitiniň Tungan Sule diýilýän ýerinden Dugga şäherçesine gynanç bildirmek üçin ýola çykypdy. Emma Borgu ýerli dolandyryş sebitindäki Gausawa jemgyýetiniň golaýyndaky suwuň aşagyndaky agaç sütünine süsdi.
Borgu ýerli dolandyryş sebitiniň başlygy Abdullahi Baba Ara çarşenbe güni "Roýter" habar gullugyna beren beýanatynda: “Gämi heläkçiliginde ýogalanlaryň sany 60-a ýetdi” diýip habar berip, 10 adamyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny we ençeme adamyň dereksiz ýitendigini mälim etdi.
Waka ýerli wagt bilen sagat 11:00 töweregi başdan geçirilipdi. Şagumi sebitiniň başlygy Saadu Inuwa Muhammad wakanyň bolan ýerine gysga wagtyň içinde barandyklaryny belläp: "Gämide 100-den gowrak adam bardy. Derýadan 31 jesedi çykaryp bildik. Gämi hem halas edildi we dikeldildi" diýip belläp, pida bolanlaryň aglabasynyň zenanlardan we çağalardan ybaratdygyny aýtdy. Ýogalan 4 adam sişenbe güni Yslam dinine görä jaýlandy.