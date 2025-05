Ýurduň Döwlet baştutany Si Szinpin howpsuzlyk çäreleriniň artdyrylmagy we gözleg we halas ediş işleri üçin ähli tagallalaryň edilmegi barada görkezme berdi.

Döwlet telewideniýesi tarapyndan berilen habarlara görä, Hytaýyň günorta-günbatarynda syýahatçylary daşaýan gaýyklaryň agdarlyp batmagyna sebäp bolan güýçli şemalda ilkinji kesgitlemelere görä 9 adam ýogaldy, 70 adam hassahanada bejergi astyna alyndy.

CCTV duşenbe güni Guýçžou welaýatynyň Sýansi şäherindäki derýada ýekşenbe güni günortandan soň ýolagçylary daşaýan gaýyklaryň agdarlyp batmagy netijesinde 84 adamyň suwa gaçandygyny habar berdi.

Duşenbe güni 9 adamyň ýogalandygynyň anyklanandygy, 70 adamyň hassahanalarda bejergi astyna alynandygy we 4 adamyň ýaralanmadan halas bolandygy aýan edildi. Bir adamyň dereksiz ýitendigi we gözleg-halas ediş işleriniň dowam edýändigi mälim edildi.

Döwlet habarlar agentligi Şinhua tarapyndan berilen maglumatlara görä, Hytaýyň Döwlet baştutany Si Szinpin ýaralanan adamlaryň bejergisi we gözleg-halas ediş işlerinde ähli tagallalaryň edilmegi barada görkezme berdi we syýahatçylyk zolaklarynda we döwlete degişli beýleki ähli ýerlerde howpsuzlyk çäreleriniň artdyrylmagynyň ähmiýetini nygtap geçdi.

Wise-premýer Çžan Gosiniň halas ediş işlerine gözegçilik etmek üçin wakanyň bolan ýerine iberilendigi habar berildi.

CCTV tarapyndan berlen habara görä, geçirilen derňewde gaýyklaryň ýolagçy kuwwatyndan ýokary däldigi anyklandy.

Ýekşenbe güni bolan waka Hytaýyň merkezinde gämi pajygasynda 11 adamyň ýogalmagyndan iki aý soň boldy.

Hunan welaýatynda bolan heläkçilikde ýolagçy gämisi senagat gämisi bilen çakyşmagy netijesinde, 19 adam suwa gaçypdy.