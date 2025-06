Aglabasy tunisli bolan ýüzlerçe aktiwist 9-njy iýunda, 9 aýry awtobusdan ybarat bolan “Sumud” diýip atlandyrylan ulag kerwenini emele getirdiler. Bu simwoliki synanyşyk bilen, Palestinanyň Gaza şäherindäki “gabawy bozmak” üçin Rafah serhet geçelgesine ýetmek maksat edinilýär.

“Madleen” Gaza Erkinlik flotiliýasy we beýleki ynsanperwer kömek toparlaryna eýeren “Sumud” ulag kerweni, Gazanyň günorta serhedine barmadan ozal Liwiýa we Müsür döwletlerindäki şäherlerden geçen mahaly, hem mukdar taýdan hem-de güýç taýdan has hem ulalmagy maksat edinýär. Arap dilinde “garşylyk” manysyna gelýän Sumud, palestinalylar üçin uly manysy bar.