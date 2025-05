BMG-niň Çagalar gullugynyň maglumatlaryna görä, geçen ýyl ýaramaz howa şertleri 85 ýurtda 242 million çaga üçin bilim almakda ýeňillikler döredipdir. Bu görkeziji, her ýedi okuwçydan biriniň bu howa hadysalarynyň nepesini çekýändigini alamatlandyrýar. Şeýle ýagdaý, ýaş nesliň bilim almagyna uly giňişlikde täsir edýär we jemgyýetiň ösüşine garşy bir çäklendirmäniň ýüze çykmagyna sebäp bolýar.

BMG-niň habarnamasynda howa çökgünliginiň "ünsden düşürilýän" taraplary bilen mazmuny ýazgardy. Bu meseläniň hajyp hökmünde kabul edilmegi, jemgyýetçiligiň kabul edişliklerini we maslahat beriş mümkinçiliklerini azaltýar. Seyrek-de bolsa, beýle şertler bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň çäksiz täsirleri bar, we bu, bolsa, ýaş nesliň geljekde talap edişleri üçin köp zady çözmek zerurdyr.

Öz gezeginde, ÝUNİSEF-iň Ýerine ýetiriji Direktory Ketrin Russell, yssy howa tolkunlaryny we ýagdaýa degişli ýaramaz şertleri görkezmek bilen, çagalaryň bu howa hadysalar bilen gabaşylyp galmak we şeýle ýagdaýlarda goragsyz bolmagynyň ähmiýetini nygtady. Çagalar, bu kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanda, olaryň ýeňilliklere gömek üçin gowy mümkinçilikleriniň ýokdugyny düşündirýär. Bu ýagdaýlar hormatly okuwlaryny we ösüş mümkinçiliklerini berjaý etmäge mümkinçilikleriň çäklidigini görkezýär.