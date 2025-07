Türkiyede 15-nji iýul Demokratiýa we Milli Jebislik gününi belläp geçmek maksady bilen Bosfor bogazynda 253 gaýyk geçiş çäresine gatnaşdy. Her bir gaýyk 2016-njy ýylda FETÖ terror guramasy tarapyndan amala aşyrlan harby agdarlyşyk synanyşygyna garşy garşylyk görkezen mahaly şehit bolan her bir raýata wekilçilik edýär.