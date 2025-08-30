SYÝASAT
1 minut okamak
ÝB Russia Ukraina öwezlik töleg berýänçä çenli ruslaryň doňdurylan emläklerini yzyna gaýtarman biler
Ýewropa Bileleşiginiň Daşary gatnaşyklar boýunça ýolbaşçysy Kaýa Kallas Russiýanyň ÝB-däki doňdurylan emläklerini Ukraina öwezlik tölegini berýänçä çenli yzyna bermejekdigini mälim etdi.
ÝB Russia Ukraina öwezlik töleg berýänçä çenli ruslaryň doňdurylan emläklerini yzyna gaýtarman biler
August 30, 2025

Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat ýolbaşçysy Kaýa Kallas şenbe güni eden çykyşynda, Ukraina garşy uruş sebäpli ÝB-de doňdurylan rus emläkleriniň Moskwa öwezlik töleglerini tölemese yzyna berilmeginiň hyýal hem edip bolmajakdygyny aýtdy.

Kallas Kopengagende geçiriljek ÝB-ne agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň maslahatyndan ozal beren beýanatynda: “Ot açyşlyk ýa-da parahatçylyk şertnamasy bar bolsa-da, Russiýa öwezini dolmadyk bolsa, Russiýanyň emläginiň yzyna gaýtarylmagy düýbünden pikir edip bolmajak zat” diýip nygtady.

Ýewropa Bileleşigi Moskwanyň Ukraina çozuşy sebäpli girizilen sanksiýalar esasynda bileleşikde takmynan 210 milliard ýewro (245,85 milliard dollar) möçberindäki rus emläkleriniň doňdurandygyny aýdýar.

Ukraina we Polşa bilen birlikde Baltika ýurtlary ýaly käbir ÝB-ne agza ýurtlar, bu emläkleriň konfiskasiýa edilip, Kiýewi goldamak üçin ulanylmagyny talap edýärler.

Maslahat berilýär

Emma Fransiýa we Germaniýa ýaly ÝB-niň esasy ýurtlary — şeýle hem emläkleriň köp bölegini saklaýan Belgiýa — bu çagyryşlara garşy çykýarlar.

Olar ÝB-niň bu emläklerden geljekde gazanyljak girdejileri Ukrainany goldamak üçin ulanjakdygyny belläp, olary konfiskasiýa etmegiň kanuny esasynyň bardygyna şübhe bildirýärler.

Diplomatlar Ukrainadaky uruş tamamlanandan soň, bu serişdeleriň nähili ulanyljakdygy babaradaky jedelleriň başlandygyny aýdýarlar.

Öwren
TRT Balkan iki baýraga mynasyp boldy
ABŞ we Hytaýyň daşary işler ministrleri Malaýziýada ilkinji gezek ýüzbe-ýüz duşuşarlar
Aýasofýa metjidiniň bäşinji ýyly
Erdogan “Russiýa-Ukraina söweşi bes edilmeli”diýdi
Burhanettin Duran Kommunikasiýalar edarasynyň başlyklygyna belledi
Russiýanyň Ukraina guran hüjümlerinde 2 adam ýogaldy, ABŞ Ukraina ýarag kömegini bermäge dowam eder
Pakistan Türkiýe bilen edýän gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär
Ýewropada aşa yssy howa tolkuny sebäpli 2300 adam ýogaldy
Türkiýe bilen Yrak serhetleriň howpsuzlygy meselesi hakynda pikir alyşdy
Kiýew: Russiýa Ukraina garşy “iň uly howa hüjümini” amala aşyrdy
Saud Arabystanynyň Şazadasy Eýranyň Daşary işler ministri bilen duşuşdy
Rubio: Azerbaýjan-Ermenistan parahatçylyk ylalaşygy ýakyn wagtda baglaşylar diýip umyt edýärin
Ysraýyl Gaza zolagyny "birnäçe wagt" dolandyryp biljekdigini aýdýar
ABŞ Ukraina has köp Patriot howa goranyş ulgamlaryny berer
Germaniýa: Hytaý Gyzyl deňiziň çäklerinde uçan uçarymyzy lazer bilen nyşana aldy
TRT Global barada gysgaça syn. Pikirleriňizi ýazyň!
Contact us