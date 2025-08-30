Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat ýolbaşçysy Kaýa Kallas şenbe güni eden çykyşynda, Ukraina garşy uruş sebäpli ÝB-de doňdurylan rus emläkleriniň Moskwa öwezlik töleglerini tölemese yzyna berilmeginiň hyýal hem edip bolmajakdygyny aýtdy.
Kallas Kopengagende geçiriljek ÝB-ne agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň maslahatyndan ozal beren beýanatynda: “Ot açyşlyk ýa-da parahatçylyk şertnamasy bar bolsa-da, Russiýa öwezini dolmadyk bolsa, Russiýanyň emläginiň yzyna gaýtarylmagy düýbünden pikir edip bolmajak zat” diýip nygtady.
Ýewropa Bileleşigi Moskwanyň Ukraina çozuşy sebäpli girizilen sanksiýalar esasynda bileleşikde takmynan 210 milliard ýewro (245,85 milliard dollar) möçberindäki rus emläkleriniň doňdurandygyny aýdýar.
Ukraina we Polşa bilen birlikde Baltika ýurtlary ýaly käbir ÝB-ne agza ýurtlar, bu emläkleriň konfiskasiýa edilip, Kiýewi goldamak üçin ulanylmagyny talap edýärler.
Emma Fransiýa we Germaniýa ýaly ÝB-niň esasy ýurtlary — şeýle hem emläkleriň köp bölegini saklaýan Belgiýa — bu çagyryşlara garşy çykýarlar.
Olar ÝB-niň bu emläklerden geljekde gazanyljak girdejileri Ukrainany goldamak üçin ulanjakdygyny belläp, olary konfiskasiýa etmegiň kanuny esasynyň bardygyna şübhe bildirýärler.
Diplomatlar Ukrainadaky uruş tamamlanandan soň, bu serişdeleriň nähili ulanyljakdygy babaradaky jedelleriň başlandygyny aýdýarlar.