Litwanyň Parlamenti Ruginieneniň premýer-ministrligini tassyklady
Häkimiýetiň başyndaky şäriklik hökümetiniň agzasy LSDP-den 44 ýaşyndaky ozalky kärdeşler arkalaşygynyň lideri Ruginieneniň, Ministrler kabinetiniň agzalaryny bellemegi we hökümetiň iş meýilnamasyny sese goýulşyga hödürlemegi üçin 15 güni bar.
27 أغسطس 2025

Litwanyň parlamenti, ozalky hökümetiň iýul aýynda galplyk edendigi hakynda öňe sürlen garaýyşlar sebäpli wezipesinden çekilmeginden soň Inga Ruginieneniň premýer-ministrligini tassyklady.

Ozalky hökümetde Sosial üpjünçilik ministri wezipesini ýerine ýetiren Ruginiene sişenbe güni beren beýannamasynda, Ukraina goldaw bermäge dowam etjekdigini, ýurduň goranyş senagatyna maýa goýjakdygyny we deňsizlige garşy göreşjekdigini mälim etdi.

Emma müňlerçe adam taze hökümete garşy protest ýörişini geçirdi. Ýörişde hökümetiň Russiýa we Belarusa garşy sanksiýa goýulmagyna garşy durýan syýasatçylary hakynda tankydy bellikler aýdyldy.

Geçen ýyl halk deputatlygyna saýlanan Ruginiene parlamentde eden çykyşynda “Meniň iň uly arzuwym iş möhledim gutarandan soň siziň öňüňizde wezipämi üstünlikli ýerine ýetirendigimi aýdyp bilmek” diýdi.

Sosýal Demokrat partiýanyň başlygy ozalky Premýer-ministri Palujkas özü bilen arabaglanşykly birnäçe firma hakynda gozgalan kazyýet işi sebäpli 1-nji awgustda wezipesinden çekilipdi.

LSDP partiýasynyň ýolbaşçylygynda gurlan şäriklik hökümetinde Nemunas Şapagy, Litwaly Daýhanlar we Ýaşyllar Bileleşigi, Litwadaky Polýaklarlaryň saýlaw hereketi bolan hristian maşgalalar we garaşsyz halk deputatlary ýer alýar.

Maslahat berilýär

Merkezi çepçi demokratlar “Litwa üçin” partiýasy, Nemunas Şapafy bilen işleşmejekdikleri sebäpli şäriklik hökümetinden çekildi.

Nemunas Şapagy partiýanyň lideri Zemaitaitis 2023-nji ýylda ýewreýlere garşy çykyş edendigi barada öňe sürlen garaýyşlar sebäpli halk deputatlygyndan çekilipdi, emma geçen ýyl gaýtadan saýlandy.

Prezident Gitanas Nauseda, täze hökümete goldaw berýändigine garamazdan sişenbe güni beren beýannamasynda Nemunas Şapagy partiýasynyň şäriklik hökümetinde ýer almagynyň uly ýalňyşlykdygyna ünsi çekipdi.

 

 

 

ÇEŞME:TRT Global
