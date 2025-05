Türkiye terrora garşy göreşde aýgytly täze tapgyra gadam basdy, terrorçylyksyz geljegi gurmak baradaky köpçülikleýin kararyny güýçlendirdi.

Türkiye Respublikasynyň Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun, duşenbe güni X hasabyndan beren beýanatynda, PKK-nyň ýaraglaryny taşlamak we özüni dargatmak baradaky beýannamasynyň prezident Rejep Taýýip Erdoganyň ýolbaşçylygynda gazanylan üstünlikleriň aýdyň subutnamasydygyny aýtdy.

Fahrettin Altun bu wakanyň “Terrorsyz Türkiye” tapgyrynda möhüm bir ädimdigini we bu ýolagçylyga ýolbeletlik edýän milli tutanýerliligini berkidýändigini habar berdi.

Türkiye Respublikasynyň Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun: “Türkiye 40 ýyldan gowrak wagtdan soň ýetilen bu sepgide çenli biri-birinden tapawutly zorluklardan geçdi, kynçylyklar çekdi we iň esasysy öz çagalaryny watan ugrunda şehit berdi. Şu güne ýetmek üçin iň köp tagalla eden eziz şehitlerimiziň her birini rehim we minnetdarlyk bilen hatyralaýarys” diýdi.

Parahatçylyk, durnuklylyk we adalat

Altun “Terrorsyz Türkiye” tapgyrynyň gysga wagtlyk bir başlangyç bolmandygyny we bir gijäniň içinde netijelenmejekdigini beýan etdi. Onuň ýerine ähli raýatlar üçin parahatçylykly, durnukly we zorlukdan uzak bir gurşawy üpjün etmek islegine esaslanýan uzak möhletleýin tagalladygyny belledi.

Türk döwletiniň parahatçylygyň, durnuklylygyň we adalatyň agdyklyk etmegini üpjün etmek üçin ähli tejribesi, kuwwaty we guramaçylyk bilimleri bilen ýadawsyz işlemegini dowam etdirjekdigini nygtady.

Altun, bu tapgyryň berk ýagdaýda dowam etdirilmegi üçin zerur çäreleriň görüljekdigini we her ädimiň aç-açanlyk, alada we tutanýerlilik bilen ýerine ýetiriljekdigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, "Göz öňünde tutulýan tapgyryň sagdyn we arkaýyn dowam etmegini üpjün etmek üçin zerur çäreler görüler we ähli ädimler aýgytly, aç-açan, tutanýerlilik we oýlanyşyk bilen amala aşyrylar" diýdi.

Prezident Erdoganyň Liderligi

Fahrettin Altun türk halkynyň uly goldawyny beýan edip: “Eziz Milletimiz hem bu tapgyrda döwletimiziň, hökümedimiziň we Hormatly Prezidentimiziň orta goýan syýasy ygtyýarynyň tarapdarydygyny her pursatda belläp geçýär” diýip aýtdy.

Tapgyryň köp taraplaýyn we jebislik ruhuna esaslanýan tebigatyny beýan eden Fahrettin Altun, MHP-nyň başlygy Dewlet Bahçeliniň bu tapgyryň başladylmagy bilen bagly çagyryşyny takdyr edýändigini we Prezident Erdoganyň liderligini bu tapgyry özgertmekdäki tagallalary barada öwgüli sözler aýtdy.

Altun bu tapgyryň diňe bir Türkiye üçin däl, eýsem has giň sebit üçin hem dowamly parahatçylyk we oňyn netijelere getirjekdigine umyt bildirdi.