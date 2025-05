/ TRT Global

Halanýan wideo oýunlary hakda pikirleneniňizde belkem hereket, sport, uruşlar we ýokary depginli başdan geçirmeler ýadyňyza düşse gerek. Sizi kresloňyzdan galdyrmaýan oýunlar dälmi eýsem? Wideo oýunlaryň has uly zatlary edip biljekdigini hyýal etseňiz. Mysal üçin dünýäniň iň esasy meselelerinden birini çözmäge gönükjekdigini pikir etseňiz? Bu gün size daşky gurşawy we howany goramaga niýetlenen wideo oýunlary hakda maglumat bermekçi. Oýun dizaýnerleriniň adaty şertlerde bir ýere getirilmesi mümkin bolmadyk oýun dünýäsi bilen daşky gurşaw hereketini nähili sintez edendigini öwrenmekçi.