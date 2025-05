/ TRT Global

Bu söz, palestinalylary we olaryň hukuklaryny goraýanlar tarapyndan aýdylýar. Adamlaryň esasy bölegi üçin azatlygy we parahatçylygy beýan edýär.

Aktiwistler, bu sözün adamlary jemleýändigini we 76 ýyldan bäri Ysraýylyň golastynda ýaşaýan palestinalylara umyt hem-de göreş üçin ylham beryändigini aýdýarlar. Emma bu şygar, Ysraýylyň tarapynda durýan toparlarda we hökümetlerde uly nägilelik döretdi. Media we tehnologiýa firmalary hem bu sözüň onlaýn ulanylmagyna senzura girizmäge çalyşdy. Eýsem bu söz näme üçin şeýle jedelli? Geliň taryhyna we mazmunyna ser salalyň.