Kreml ÝB-niň Ukraina parahatçylyk güýjüni ugratmagyna we Putin-Zelenskiý duşuşygynyň tizleşdirilmegi
Moskwa Ukrainada daşary ýurt goşunlarynyň bolmagyna garşydygyny ýene-de bir gezek aýtdy we rus we ukrain liderleriniň arasynda geçiriljek islendik sammitiň düýpli taýýarlanylmalydygyny, gepleşikleriň senesiniň heniz kesgitlenmändigini aýtdy
August 28, 2025

Kreml çarşenbe güni Ukraina parahatçylyk güýjüni ugratmagy meýilleşdirýän Ýewropa ýurtlaryna garşydygyny mälim etdi we ýakyn wagtda Wladimir Putin bilen Wladimir Zelenskiýniň arasynda geçiriljek sammit baradaky pikiri ret etdi.

Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow Russiýa-Ukraina urşuny bes etmek baradaky şertnamanyň Ýewropa parahatçylygy güýçleriniň Ukraina ýerleşdirilmegi baradaky maddany öz içine alyp biljekdigi bilen bagly pikir baradaky soraga: "Biz beýle çekişmelere oňaýsyz garaýarys" diýdi.

Peskow, Russiýanyň NATO ýurtlarynyň Ukrainada harby güýç döretmeginiň öňüni almak isleginiň 2022-nji ýylyň fewral aýynda başlanan hüjümiň ilkinji sebäplerinden biridigini ýatlatdy.

Ukraina, Russiýanyň geljekki agressiýasyndan goranmak üçin Günbatar tarapyndan goldanýan howpsuzlyk kepilliklerini talap edýär, Moskwa bolsa Kiýewiň gündogarda has köp territorial eglişik etmegini isleýär.

Maslahat berilýär

Peskow, Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleriniň gepleşikleriň "iň möhüm mowzuklaryndan biridigini" aýtdy we Moskwanyň şol kepillikleriň mazmuny barada jikme-jiklikleri aç-açan ara alyp maslahatlaşmajakdygyny aýtdy.

Kreml mundan başgada, Putin bilen ukrain kärdeşi Zelenskiýniň arasynda geçiriljek sammit baradaky pikiri ret etdi.

Peskow aralarydna AFP habarlar gullugynyň işgäriniň hem bolan metbugat ýygnagynda "Islendik ýokary derejeli aragatnaşyk täsirli bolmagy üçin gowy taýýarlanmalydyr" diýdi.

Beýleki tarapdan bolsa Peskow Russiýa we Ukraina gepleşik toparlarynyň ýolbaşçylarynyň özara "aragatnaşyk saklaýandyklaryny", ýöne geljekdäki gepleşikler üçin gün kesgitlenmändigini aýtdy.

