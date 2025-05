/ TRT Global

Ortaça alnanda amerikalylaryň bir günde sosial mediýada 144 minut sarp edýändigi aýdylýar. Ol 2,4 sagada deňdir. Bu wagt, adamlaryň ortaça bir günde maşk etmek, jemgyýetçilik işlerine gatnaşmak ýa-da iýmitlenmek üçin sarp edýän wagtlaryndan has köp.

Z nesili üçin bolsa bu gökezijiler has ýokary. Olaryň bir günde alty sagada çenli sosial mediýada wagt geçirýändikleri aýdylýar. Ol diňe bir uly wagt ýitgisini däl, eýsem örän howply ýagdaýy hem görkezýär. Internetde geçiren her sagadymyz bilen, öz saglygymyza has uly howp döredýäris.