Hindistanyň Daşary işler ministri Owganystandaky Taliban hökümetiniň düzümindäki kärdeşiniň 22-nji aprelde Kaşmirde başdan geçirlen we geçen hepde Täze Deli bilen Yslamabadyň arasynda gysga wagtlyk çaknyşyga sebäp bolan hüjümi ýazgarandygyny habar berdi.

Hindistanyň daşary işler ministri Subrahmanýan Jaýşankar penşenbe güni agşam Owganystanyň wagtlaýyn daşary işler ministri Amir Han Muttaki bilen "gowy söhbetdeşlik" geçirendigini aýtdy.

Subrahmanýan Jaýşankar sosial media platformasy X-iň üsti bilen beren beýanatynda: “Pahalgamdaky terrorçylykly hüjümi ýazgarmagyny örän takdyr edýärin” diýdi.

Emma Owganystanyň Daşary işler ministriniň beýanatynda, Hindistanyň dolanşygyndaky Kaşmirdäki syýahatçylyk zolagy Pahalgamdaky hüjüm bilen bagly hiç hili beýanat berilmedi.

Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Hafyz Ziýa Ahmed Takal, Muttakiniň “gatnaşyklaryň has hem güýçlenmegini umyt edýändigini aýdandygyny we Owganystanyň deňagramly daşary syýasat we ähli taraplar bilen konstruktiw gatnaşyga ygrarlydygyny” beýan etdi.

Hindistan 26 adamyň ýogalmagy bilen netijelenen Pahalgamdaky hüjümi amala aşyranlaryň Pakistanyň goldawyna eýe bolandygyny öňe sürdi. Pakistan bu aýyplamany ret edip, garaşsyz derňewiň geçirilmegini talap etdi.

Geçen hepde Hindistan bilen Pakistan dört gün dowam eden çaknyşygy başlaryndan geçirdiler we bu ýagdaý global aladalar döredip, doly möçberli urşa öwrülmek howpuny ýüze çykardy. Şenbe güni iki ýurduň arasynda ýaraşyk gazanyldy.

7-nji maýdan başlanan harby çaknyşyklar iki tarapdan hem 70 töweregi adamyň ýogalmagyna sebäp boldy.

Geçen hepde Owganystan Hindistan bilen Pakistana ýadro ýaragly garşydaşlaryň artilleriýa bilen ot açmaklarynyň sebitiň bähbidine däldigini belläp, duýduryş beripdi.