Netanýahunyň Ysraýylyň Kazyýet Ulgamyny Özgertme Tagallasynyň Aňyrsyndaky Hakykat Netanýahunyň Ysraýylyň Kazyýet Ulgamyny Özgertme Tagallasynyň Aňyrsyndaky Hakykat

Binýamin Netanýahu güýjüni berkitmek we hasabat bermekden gaçmak üçin syýasy bölünşikleri çuňlaşdyrma, durnuksyz koalisiýalary ejizletme we Ysraýylyň ykdysadyýetini durnuksyzlaşdyrma howpuny öz üstüne alýar. Binýamin Netanýahu güýjüni berkitmek we hasabat bermekden gaçmak üçin syýasy bölünşikleri çuňlaşdyrma, durnuksyz koalisiýalary ejizletme we Ysraýylyň ykdysadyýetini durnuksyzlaşdyrma howpuny öz üstüne alýar.