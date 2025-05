Assad režiminiň galanlary demirgazyk-günbatar Siriýada howpsuzlyk güýçleriniň agzalaryny öldürdiler Assad režiminiň galanlary demirgazyk-günbatar Siriýada howpsuzlyk güýçleriniň agzalaryny öldürdiler

"Harby güýçlerimizi häzirki wagtda Beit Ana we Daliyah obalarynda Asadyň partizanlarynyň we bikanun toparlaryň galyndylarynyň töwereginde howpsuzlyk geçelgesini döretdi" diýip, resmiler beýan etdiler.