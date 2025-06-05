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Köndälek qısqaça xäbärlär |5.06.2025
“Xamas” Vaşingtonnıñ BMO İminlek Şurasında Ğazzädä utnı tuqtatu çaqıruı belän çıqqan proyektnı veto itüennän soñ, AQŞnı kisken räweştä tänqıyt’läde.
DNB ТӘТАРЧА / TRT Global
2 сәгать элек

Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin, AQŞ ilbaşı Donal'd Trampqa, Mäskäwneñ Ukrainanıñ soñğı dron höcümnärenä, ayıruça Rusiya aêrodromnarına başqarılğan höcümnärgä cawap biräçägen citkerde.

Awrupa Berlege, qayber sankśiyälärne ğamäldän çığarğannan soñ, Süriyäneñ ictimaği häm iq’tisadi yaqtan torğızıluına yärdäm itü maqsatında 200 million dollar külämendä yärdäm biräçägen citkerde.

AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp küp sanda il watandaşlarınıñ AQŞqa kerüen tıyğan häm başqa il grajdannarına isä säyäxät çikläwläre kertkän yaña säyäxät tıyuın rasladı.

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