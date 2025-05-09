9 Май 2025
Hindstannıñ İzraildä êşläp çığarılğan häm İAI (İzrail aviaśiyä häm ğäläm sänäğäte) tarafınnan qamilläşterelgän häm “Elbit Systems”nıñ bäyläneşle kompaniyalarnıñ komponentları belän êşläwçe “Harop” keşesez hawa apparatların qullanuı Paqıstan belän kiyerenkelekneñ artuına säbäp buldı.
Soñğı sürätlär Paqıstan hawa saqlanuı tarafınnan başqarılğan küp sanda totqarlaw manevrın kürsätä. Bu wazğiyät regional bäreleşlär tağın da totrıqsız xälgä äylängän şuşı çorda Hindstannıñ İzrail belän saqlanu bäyläneşläreneñ tiränlegen açıp sala.