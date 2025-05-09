DÖNYA
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İzrail dronnarı, artqan kiyerenkelek
Bäreleşlär artqanda, soñğı sürätlär Hindstannıñ İzraildä êşläp çığarılğan keşesez hawa apparatların qullanuın kürsätä
İzrail dronnarı, artqan kiyerenkelek / TRT Global
9 Май 2025

Hindstannıñ İzraildä êşläp çığarılğan häm İAI (İzrail aviaśiyä häm ğäläm sänäğäte) tarafınnan qamilläşterelgän häm “Elbit Systems”nıñ bäyläneşle kompaniyalarnıñ komponentları belän êşläwçe “Harop” keşesez hawa apparatların qullanuı Paqıstan belän kiyerenkelekneñ artuına säbäp buldı.

Soñğı sürätlär Paqıstan hawa saqlanuı tarafınnan başqarılğan küp sanda totqarlaw manevrın kürsätä. Bu wazğiyät regional bäreleşlär tağın da totrıqsız xälgä äylängän şuşı çorda Hindstannıñ İzrail belän saqlanu bäyläneşläreneñ tiränlegen açıp sala.

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