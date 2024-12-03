3 Декабрь 2024
Qıtayda 100 meñ yıllıq buluı belderelgän panda qaldıqları tabıldı. İlneñ Guyçjou töbägendä Aziyädäge iñ ozın, dön’yada isä ozınlığı buyınça öçençe Şuanxê mäğaräse bar. Annan 2003nçe yıldan birle bik küp sanda panda qaldıqları çığarıla. Küptän tügel 100 meñ yıllıq buluı açıqlanğan 46 zur panda fosile tabalar.
Geologik moğciza sanaluçı Şuanxê mäğaräsennän çığarılğan qaldıqlarnıñ Bozlıq çorı axırlarında zur panda populyaśiyäseneñ genetik êvolyuśiyä barışın añlaw öçen siräk oçrawçı ürnäk buluı uylanıla.