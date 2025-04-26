ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Tramp Netan’yaxuga Ğazzägä yaxşı mönäsäbät kürsätergä kiräklegen äytte
Donal'd Tramp: "Bu xalıq ğazäp çigä. Ğazzägä yaxşı mönäsäbät kürsätergä kiräk. Bez monı xäl itäçäkbez"
Tramp Netan’yaxuga Ğazzägä yaxşı mönäsäbät kürsätergä kiräklegen äytte
"There's a very big need for medicine, food and medicine, and we're taking care of it," Trump says. / AP
26 Апрель 2025

AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp bu atnada İzrail prem'yer-ministrı Bin'yamin Netan’yaxuğa qamaw astındağı Ğazzädä ğazap çikkän keşelärgä yaxşı mönäsäbät kürsätergä kiräklege turında äytüen belderde.

Comğa könne jurnalistlar İzrailneñ cide atnadan artıq gumanitar yärdäm kertüne totqarlawı mäs’äläseneñ kön tärtibenä kilep kilmäwe turında sorağaç  Tramp sişämbe könne Netan’yaxu belän telefon aşa söyläşkändä  aña "Ğazzägä yaxşı mönäsäbät kürsätergä kiräk" dip äytüen belderde.

“Bu keşelär ğazap çigä. Ğazzägä qarata yaxşı mönäsäbättä bulırğa tiyeşbez. Bez bu mäs’äläne xäl itäçäkbez”, — dide ul. "Azıq-tölek häm bigräk tä darular bik kiräk, bez bu yünäleştä êşlibez."
Tramp AQŞnıñ İzrailneñ azıq-tölek häm daru kertügä röxsät birüe öçen basım yasap yasamawı turındağı sorawğa "Äye, bez basım yasıybız” dip cawap birde.

Bötendön’ya Azıq-tölek programması (WFP) comğa irtäsendä  İzrailneñ 2nçe  marttan birle çik aşa ütülärne yabıq totuı säbäple Ğazzädä böten azıq-tölek zapaslarınıñ betüe turında  xäbär itkän ide.
WFP xalıqnıñ barı tik yartısın ğına häm ul da könlek azıq-tölek ixtiyacınıñ barı tik 25% ın täêmin itkän kuxnyalarnıñ  berniçä kön êçendä tulısınça produktsız qalaçağın kisätte.

BMO agentlığı (WFP) şulay uq 31nçe mart könne WFP yaqlawındağı 25 ikmäk peşerü êşxanäseneñ  boday onı häm peşerü yagulığı betü säbäple yabıluın belderde.
Ğailälärgä taratılğan azıq-tölek paketları da şul uq atnada betkän ide.
WFP çista su häm aşarğa peşerü öçen yagulıq citmäw säbäple keşelärneñ rizıq peşerü öçen yagulıq êzlärgä mäcbür buluın assızıqladı.

Ğazza üz tarixında iñ ozın çik yabu çorın kiçerä – töbäkkä cide atnadan artıq gumanitar häm säwdä äyberläre kertelmi.
WFP beldergänçä, azıq-tölek bäyäläre utnı tuqtatu çorı belän çağıştırğanda 1400% qa qadär artqan häm iñ kiräkle äyberlär dä citmi.
Bu xäl keçkenä balalar, awırlı häm imezüçe xatın-qızlar, olı yäş’tägelär öçen citdi tuqlanu borçıluları tudıra.

WFP çik qapqaları açılğanda dürt ay däwamında ber million keşene tuqlandıra alırlıq 116 000 metrik tonna (ber metrik tonna – 1 000 kilogramm) azıq-tölek yärdäme äzer buluın belderde.

İzrailneñ höcümnäre

İzrail blokada astındağı Ğazzädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 51 000 nän artıq fälästinlene üterde. Soñraq bu san 62 000 dip yañartıldı.
Tel’-Aviv töbäkneñ zur öleşen cimerde häm böten xalıqnı diyärlek yäşägän cirlärennän küçep kitärgä mäcbür itte.

İzrail Ğazzäne qamap aldı, azıq-tölek, su, daru, êlektr häm başqa aşığıç gumanitar yärdäm kertügä kirtä quyunı däwam itäçägen belderde.

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