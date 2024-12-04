4 Декабрь 2024
Törek käxwäse Şveyśariyäneñ Jeneva kantonında 2 ayırım çarada tanıtıldı. Alarnı 5nçe dekabr’dä bilgeläp ütelüçe Bötendön’ya törek käxwäse köne uñayınnan oyıştıralar.
Başta qunaqxanägä maxsus tantanağa çaqırıluçılarnı, annarı Jenevanıñ märtäbäle qunaqxanäçelek, turizm häm gastronomiyä mäktäbe uquçıların törek käxwäse häm lokum belän sıylıylar. Anda, şulay uq, törek käxwäsen peşerü ısulları turında mäğ’lümat citkerelä.
Törek käxwäse 2013nçe yılnıñ 5nçe dekabrendä UNESCOnıñ material’ bulmağan mädäni miras isemlegenä kerde. Şul waqıttan birle 5nçe dekabr’ “Bötendön’ya törek käxwäse köne” bularaq bilgeläp ütelä.