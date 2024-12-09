İllärendäge watandaşlar suğışı waqıtında Törkiyägä sıyınğan süriyälelär 61 yıllıq Baas rejimınıñ tüntärelüennän soñ watannarına qaytu öçen Xataydağı Cilvägözü çik qapqası yanında cıyıldı. İrtän ük çiratqa basqan xalıq tamğaxanä êşçänleklären kötä.
Adäm Möxämmät Zin tuğan yağı Dimäşq’qa qaytu öçen yulğa çığuların söyli. “Yulıbız açıldı, Äsäd kitte, suğış bette. 10 yıl İstanbulda idem. Töreklärdän Allah razıy bulsın, bezgä yärdäm ittelär”,-dide ul.
Ali Xasiko isä tuğan cire Gamağa qaytu öçen 12 yıl kötülären äytte. “Törkiyägä bezgä işeklären açqan öçen räxmät”,-di ul.
İbrahim Äl Muta da 6 keşelek ğailäse belän Gamağa qaytu öçen kötä. Ul Törkiyädä yaqınça 11 yıl yäşägän. “Şöker, suğış bette. Törkiyä bik matur, tik watanıbız - Süriyä”,-di Muta.
İsegezgä töşeräbez, Süriyädä 27nçe noyabr’dä rejim köçläre häm oppoziśiyä törkemnäre arasında bäreleşlär başlandı. 7nçe dekabr’dä oppoziśiyä başqala Dimäşq’qa kerä başladı. Alarğa cirle xalıq massaları da yärdäm kürsätte. Näticädä rejim bärep töşerelde. Şulay itep, Baas partiyäseneñ ildäge 61 yıllıq xakimiyäte tögällände. Rejim liderı Bäşşar Äsäd ildän qaçtı.