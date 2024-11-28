28 Ноябрь 2024
İr-atlarda alkogol’ qullanu belän çäç qoyılu arasında bäyläneş barlığı açıqlandı. Kön’yaq Koreyanıñ Pusan milli universitetı ğalimnäre monıñ belän bäyle tikşerenü uzdıra.
Açıqlanğança, daimi räweştä alkogol’ êçüçe ir-atlarda androgenetik alopeśiyä, ikençe törle äytkändä, androgen gormonnarnıñ çamasız küp êşläp çığarıluı näticäsendä çäç qoyılu 1,4 tapqır yışraq oçrıy. Ğalimnär monıñ tögäl säbäben belmi. Şulay da, alkogol’ metabolizmı waqıtında barlıqqa kilüçe aśetal’degid belän bäyle bula aluın uylıylar.
Belgeçlär çäç qoyılunıñ säbäpläre arasında qartayu, stress, yaman şeş, yabığu häm timer citmäwne dä kürsätä.