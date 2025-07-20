Los-Andjelesnıñ yanğın sünderü departamentı 7 keşeneñ awır xäldä buluın, qalğannarınıñ isä citdi yäisä urta däräcädä yaralanuın belderde.
Cirle räsmi zatlar häm media şimbä könne Los-Andjelesta bilgesez transport çarasınıñ keşelärne taptatuı näticäsendä kim digändä 30 keşeneñ yaralanuın, alardan cideseneñ awır xäldä buluın citkerde.
“CNN” xäbärenä kürä faciğa Könçığış Gollivudtağı West Santa Monika bul’varı yanında barlıqqa kilde.
Yanğın sünderü departamentı beldergänçä 7 keşe awır xäldä, 6 keşe isä citdi, 19 keşe urta däräcädä yaralandı.
Departament Könçığış Gollivudtağı waqıyğa urınına 100dän artıq yanğın sünderüçeneñ yul totuın äytte.
“ABC News” Yanğın sünderü departamentı räsmi zatınıñ başlanğıç tikşerüe näticäsendä maşina yörtüçeseneñ añında bulmawın äytüen citkerde.
Läkin bu mäğlümat älegä döres dip belderelmäde.
Waqıyğa barlıqqa kilgän urın Sunset bul’varı häm kino dön’yasınıñ möhim isemnäre yazılğan yoldızlar belän bizälgän Walk of Fame kebek Gollivudnıñ simvolik urınnarına yaqın urnaşqan.