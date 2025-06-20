Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan comğa könne İzrail höcümnäre belän başlanğan köç qullanu spiraleneñ töbäkkä häm Awrupaga migratsiä häm atom-töş belän bäyle yanawlar kiterä aluın belderde.
Germaniyä kanslerı Fridrix Mers belän telefon äñgämäsendä Ärdoğan İran belän atom mäsälälären söyläşülär aşa çişärgä kiräklegen äytte häm İzrail höcümeneñ töbäk iminlegenä yanawlarnı kisken arttıruı turında iskärtte, dip xäbär itä Törkiyä ilbaşı cämäğatçelek belän êlemtä idaräse.
“İlbaşıbız, şulay uq, İzrail höcümnäre belän başlanğan köç qullanu spiraleneñ töbäkkä häm Awrupaga, bigräk tä, migratsiyä dulqınnarı häm atom ênergiäse yanawları yünäleşendä tiskäre täêsir yasarga mömkin dip kisätte,” dip belderde idarä “X” platformasında.
İlbaşı Ärdoğan İzrailneñ İranğa höcüme belän başlanğan konfliktnıñ töbäk iminlegen iñ yuğarı däräcädä yanaw astına quyuın äytte.
İke lider, şulay uq, ike yaqlı mönäsäbätlär häm töbäk mäsäläläre turında da söyläşkän.