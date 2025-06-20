TÜRKİYE
1 min uqıu
Ärdoğan suğışnıñ migraśiya dulqını häm atom-töş yanawın kiterep çığara aluı turında kisätte
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Germaniya kanślerı Fredrix Merś belän telefonnan söyläşte häm İzrail höcümnäreneñ regional iminlekkä yanawnı citdi räweştä arttıruın äytte.
Ärdoğan suğışnıñ migraśiya dulqını häm atom-töş yanawın kiterep çığara aluı turında kisätte
Israel’s attacks could harm the region and Europe in terms of migration and the possibility of nuclear leakage. / Anadolu Agency
9 сәгать элек

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan comğa könne İzrail höcümnäre belän başlanğan köç qullanu spiraleneñ töbäkkä häm Awrupaga migratsiä häm atom-töş belän bäyle yanawlar kiterä aluın belderde.

Germaniyä kanslerı Fridrix Mers belän telefon äñgämäsendä Ärdoğan İran belän atom mäsälälären söyläşülär aşa çişärgä kiräklegen äytte häm İzrail höcümeneñ töbäk iminlegenä yanawlarnı kisken arttıruı turında iskärtte, dip xäbär itä Törkiyä ilbaşı cämäğatçelek belän êlemtä idaräse.

“İlbaşıbız, şulay uq, İzrail höcümnäre belän başlanğan köç qullanu spiraleneñ töbäkkä häm Awrupaga, bigräk tä, migratsiyä dulqınnarı häm atom ênergiäse yanawları yünäleşendä tiskäre täêsir yasarga mömkin dip kisätte,” dip belderde idarä “X” platformasında.

İlbaşı Ärdoğan İzrailneñ İranğa höcüme belän başlanğan konfliktnıñ töbäk iminlegen iñ yuğarı däräcädä yanaw astına quyuın äytte.

İke lider, şulay uq, ike yaqlı mönäsäbätlär häm töbäk mäsäläläre turında da söyläşkän.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us