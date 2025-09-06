SÄYÄSÄT
Rusiyä Ukrainanıñ Awrupa Berlegenä taba yulın qabul itteme?
Ukraina däwlät başlığı Zelenskiy, Mäskäwneñ Ukrainanıñ NATOğa kerüenä qarşı çığuına qaramastan, Putinnıñ Awrupa Berlege belän bäyle signallarına söyende.
6 Сентябрь 2025

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Rusiyäneñ, soña qalıp bulsa da, Kievnıñ, nihayät, Awrupa Berlege äğzalığına omtıluın qabul itüen belderde häm Vengriyäneñ Ukraina belän söyläşülärgä qarşı pozitsiysen qabat küzdän kiçerüen soradı.

Ukraina mediası yazğança, Zelenskiy Awrupa Berlege şurası başlığı Antonio Kosta belän matbuğat oçraşuında: "Nihayät, bez Rusiyädän Ukrainanıñ Awrupa Berlegenä äğzalığın qabul itü signalı işetäbez. Läkin bu çınbarlıqnı şundıy soñaru belän qabul itüläre bik kızganıç," dip belderde .

Ul Mäskäwneñ älege fikergä 2013nçe yıldan birle qarşı buluın xäterlätte.

"Läkin xäzer Rusiyäneñ Awrupadağı başqa zur dusları monı işetergä tiyeş. Xätta Putin qarşı bulmağanda, qayber illärneñ, bigräk tä Vengriyäneñ, söyläşülärgä qarata pozitsiyäläre bik säyer kürenä," dip östäde ul.

Sişämbe könne Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin Pekinda, Slovakiya xökümäte räise Robert Fitso belän söyläşülärdän soñ, jurnalistlarğa Ukrainanıñ Awrupa Berlegenä äğza buluına qarşı tügellegen belderde.

NATO äğzalığına qarşılıq

Şulay da, Putin Kiyevnıñ NATOğa kerüenä Mäskäwneñ kisken qarşı buluın assızıqladı.

Täqdim itelä

Ul Rusiyäneñ ike berläşmä arasında ayırma kürüen assızıqladı: NATO - turıdan-turı iminlek yanawı, ä Awrupa Berlege - iqtisadi häm säyäsi ittifaq.

Putin Ukrainanıñ 2014nçe yıldağı säyäsi üzgäreşen Könbatış tarafınnan yaqlanğan tüntäreleş dip tağın ber qat äytte.

Ukraina 2022nçe yılnıñ fevral ayında, suğış başlanğannan soñ, Awrupa Berlegenä äğza bulu öçen räsmi möräcäğät yasadı häm şul yıl axırında kandidat statusın aldı.

Äğzalıqqa kerü söyläşüläre Awrupa Berlege êçendäge bäxäslär arqasında tuqtalıp qaldı, şul isäptän, Vengriyä Kiyevnıñ möräcäğäten alğa cibärmäw öçen veto quydı.

Zelenskiy Kiyevnıñ Awrupa partnerlarınnan tulı yaqlaw kötüen belderde.

"Barlıq berektäşlärebez häm Awrupa Berlege äğzalarınıñ bertawıştan belän söyläwe bik möhim. Awrupaga yulnı bezneñ xalıq sayladı häm ul xörmät itelergä tiyeş," dip äytte Ukraina liderı.

