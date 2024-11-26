26 Ноябрь 2024
Törkiyä mädäniyät häm turizm ministrlığı mäğ’lümatlarına qarağanda, Törkiyägä bıyılnıñ 10 ayında 47 million 306 meñ 764 çit il turistı kilgän.
Bu uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağıştırğanda 7,03%qa artıq.
Törkiyägä ağımdağı yılnıñ berençe 10 ayında iñ küp turist cibärgän illär isemlegendä isä 6 million 249 meñ 998 turist belän Rusiyä berençe urında tora.
Rusiyädän soñ 6 million 83 meñ 421 turist belän Germaniya ikençe, 4 million 209 meň 967 turist belän Angliya öçençe urında.
İran belän Bolgariya da turist sanı yağınnan berençe bişlekkä kergän.
Oktyabr’ ayında Törkiyägä kilüçe çit il keşeläre sanı uzğan yılnıñ oktyabre belän çağıştırğanda 9,25%qa artıp 5 million 448 meñ 459 ğa citkän.